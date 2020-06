Κοινωνία

Καταγγελία στον ΑΝΤ1: ο ψευτογιατρός είπε στον γιο μου να διακόψει τις θεραπείες για το λέμφωμα (βίντεο)

Νέες καταγγελίες για τη δράση του ψευτογιατρού. Πώς ένας 24χρονος ξέφυγε την τελευταία στιγμή από τα "νύχια" του. Τι λέει στον ΑΝΤ1 μια γυναίκα ασθενούς για την επαφή της με τον απατεώνα.

Νέες καταγγελίες για τη δράση του ψευτογιατρού έρχονται στο “φως” της δημοσιότητας.

Δύο παρ ολίγον θύματά του μίλησαν στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Πρωινοί Τύποι” και εξήγησαν πως ξέφυγαν από τα “νύχια” του.

Ο πατέρας ενός 24χρονου ασθενή με λέμφωμα αποκάλυψε ότι ο ψευτογιατρός ζήτησε από τον γιο του να διακόψει τις θεραπείες του και να ακολουθήσει τη δήθεν πειραματική θεραπεία του.

“Μου τον σύστησε μια γυναίκα, γνωστή μας. Το παιδί δεν πείστηκε καθόλου. Ήταν 24 ετών και είχε την καθαρή σκέψη. Του το ξέκοψε από την αρχή λέγοντάς του ότι δεν μπορεί να αναιρέσει ένα πρωτόκολλο που ισχύει σε όλο τον κόσμο, ούτε τους γιατρούς που τον έσωσαν 4 φορές” τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Δημήτρης.

Από πλευράς της, μια γυναίκα που ήρθε σε επαφή μαζί του το 2012, όταν ο άνδρας της βρισκόταν στο τελικό στάδιο της νόσου που τον είχε “χτυπήσει, εξήγησε πώς ήρθε σε επαφή μαζί του.

“Τον πλησίασα το 2012. Άκουσα από το φιλικό μας περιβάλλον για έναν άνθρωπο που μπορούσε να βοηθήσει τον σύζυγό μου. Από στόμα σε στόμα είχε φθάσει σε μας η φήμη του. Κάποια στιγμή συναντηθήκαμε σε ένα σπίτι, ήθελε να δει τις ακτινογραφίες, συναντηθήκαμε στο νοσοκομείο, τις διάβαζε και καλά… Μου είπε όμως ότι δεν είναι θαυματοποιός και ότι απλά κάνει μια θεραπεία. Δεν είχε όμως κάτι να μας προτείνει, παρά μόνο ένα σκεύασμα για τα μαύρα στίγματα στα χέρια του συζύγου μου” τόνισε η κα Θεοδώρα.