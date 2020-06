Κοινωνία

Μητέρα 9χρονης στον ΑΝΤ1: η λιποθυμία από πείνα ανέδειξε το πρόβλημα χιλιάδων ανθρώπων

Τι λέει η γυναίκα στην εκπομπή "Πρωινοί Τύποι". Τι ζητά ο Αντιπροόεδρος του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου.

«Λόγω αυτών των συνθηκών, λόγω του κορονοϊού, δεν βρίσκω δουλειά, είμαι στην ανεργία, δεν έχω χρήματα άλλα», είπε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» η μητέρα της 9χρονης από την Ρόδο, η οποία λιποθύμησε από πείνα, ενώ βρισκόταν σε φούρνο του νησιού, μαζί με την μητέρα της.

«Απευθύνθηκα στο Σωματείο (σημ: Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου) για να δω τι θα γίνει με τις δουλειές μας και ανέφερα το περιστατικό. Αυτό ήταν όλο. Δεν είχα χρήματα και είναι λογικό το παιδί μου να μην σιτίζεται κανονικά», είπε με αφοπλιστική ειλικρίνεια η γυναίκα, η ιστορία της οποίας προκάλεσε πανελλήνια αίσθηση και ένα κύμα αλληλεγγύης.

Όπως είπε στον ΑΝΤ1, «υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έσπευσαν να με βοηθήσουν. Ευτυχώς, πλέον, με υπουργική παρέμβαση, βρήκα και δουλειά», σημειώνοντας ότι το περιστατικό ανέδειξε το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν χιλιάδες συνάδελφοι της σε όλη την Ελλάδα.

«Το παιδί με ρωτούσε κάθε ημέρα εάν πληρώθηκα. Με ρώταγε “πότε θα πληρωθείς;”, έλεγα “την Παρασκευή”, ερχόταν η Παρασκευή, της έλεγα “την άλλη Παρασκευή ή την Δευτέρα”, αναγκαστικά», ανέφερε η γυναίκα.

Από την πλευρά του, ο Εκπρόσωπος του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου τόνισε ότι η Πολιτεία θα πρέπει να ενδιαφερθεί για τους εκατοντάδες χιλιάδες εποχικά εργαζόμενους στον Τουρισμό, ζητώντας δέσμη μέτρων για την οικονομική ενίσχυση τους.