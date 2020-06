Υγεία - Περιβάλλον

Γυναίκα με κορονοϊό τέθηκε σε τεχνητό κώμα για να γεννήσει!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Λόγω της κατάστασης των πνευμόνων της νεαρής γυναίκας, που είχαν αποδυναμωθεί από την Covid-19, οι γιατροί της έκαναν καισαρική...

Όταν έφερε στον κόσμο τον γιο της Τζέφερσον, η Ντιάνα Ανγκόλα αγωνιζόταν για τη ζωή της. Η 36χρονη γυναίκα, που είχε προσβληθεί από τον νέο κορονοϊό, τέθηκε σε τεχνητό κώμα για να μπορέσει να γεννήσει.

Λόγω της κατάστασης των πνευμόνων της νεαρής γυναίκας, που είχαν αποδυναμωθεί από την Covid-19, οι γιατροί της έκαναν καισαρική και ο Τζέφερσον γεννήθηκε νωρίτερα κατά 14 εβδομάδες. "Είναι μια περίπτωση που μας προκάλεσε πολύ άγχος καθώς γνωρίζαμε πόσο λίγες πιθανότητες έχει να επιζήσει κάποιος όταν βρίσκεται σε μια τόσο σοβαρή κατάσταση όπως η ασθενής μας", εξήγησε στο AFP η Πάουλα Βελάσκες, ειδική παθολόγος σε κλινική της πόλης Κάλι, στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας.

Η Ντιάνα, μητέρα ήδη ενός παιδιού, εισήχθη στο νοσοκομείο στις 15 Μαΐου λόγω υψηλού πυρετού. Τρεις ημέρες αργότερα, τέθηκε σε τεχνητό κώμα στο οποίο παρέμεινε ως την καισαρική. Λόγω της εγκυμοσύνης της, έπρεπε να είναι καθιστή σε γωνία 45 μοιρών, ενώ τους ανθρώπους που υποφέρουν από πνευμονία τους βάζουν συνήθως να ξαπλώνουν μπρούμυτα για να διευκολύνεται η αναπνοή τους.

Ο Τζέφερσον γεννήθηκε την 24η εβδομάδα της κύησης και δεν είχε προσβληθεί από κορονοϊό. "Ένα ανθρώπινο ον μπορεί να επιζήσει από την 24η εβδομάδα με ένα καλό βάρος, αλλά και πολλή τεχνολογική υποστήριξη και μια επίδραση στην νευρολογική ανάπτυξη και τους πνεύμονες", υπογράμμισε η Βελάσκες. Σύμφωνα με τον παιδίατρο Έντουϊν Ολίβο, έναν από τους ειδικούς που πήραν μέρος στον τοκετό, το παιδί άρχισε γρήγορα να παίρνει βάρος και η κατάστασή του, ενώ εξακολουθούσε να βρίσκεται στην θερμοκοιτίδα, βελτιώθηκε σιγά σιγά.

"Γεννήθηκε με μεγάλες αναπνευστικές δυσκολίες, χρειάστηκε να του κάνουμε ανάνηψη, χρειάστηκε να περάσουμε από όλη τη διαδικασία που ακολουθείται για έναν ασθενή σε κρίσιμη κατάσταση", εξήγησε ο γιατρός. "Πραγματικά συγκινήθηκα όταν έμαθα ότι τα καταφέραμε, ότι οι γιατροί μας βοήθησαν να επιζήσουμε", λέει η Ντιάνα με αδύναμη ακόμα φωνή. Η νεαρή γυναίκα, η οποία έχει πλέον θεραπευτεί από την Covid-19, δεν ξέρει πως προσβλήθηκε από τον νέο κορονοϊό και η οικογένειά της βεβαιώνει ότι σεβόταν αυστηρά την καραντίνα που είχε επιβληθεί ήδη από τις 25 Μαρτίου στην Κολομβία.

Καθώς η Λατινική Αμερική αποτελεί το νέο επίκεντρο της πανδημίας του νέου κορονοϊού, η αδελφή της Άνχελα θέλει η ιστορία της Ντιάνα και του ανιψιού της να βοηθήσει στην ευαισθητοποίηση του πληθυσμού. "Υπάρχουν πολλοί που βγαίνουν χωρίς μάσκα, που κάνουν γιορτές, επειδή δεν γνωρίζουν κανέναν που να έχει προσβληθεί από τον ιό, δεν αντιλαμβάνονται" την επικινδυνότητά του, σημείωσε.

Με περισσότερους από 2.600 θανάτους και 80.000 καταγεγραμμένα κρούσματα, η Κολομβία είναι η έκτη χώρα της Λατινικής Αμερικής σε αριθμό θανάτων και η πέμπτη σε αριθμό κρουσμάτων.