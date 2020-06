Πολιτική

Σαμαράς για Novartis: κανένα “παρακράτος” δεν λειτουργεί χωρίς να το ξέρει ο επικεφαλής

«Θα μιλήσω στη Βουλή για όλους και για όλα» είπε για τη Novartis. Πώς σχολιάζει την ηχογραφημένη συνομιλία Παππά - Μιωνή; Τι λέει για τον "πειρατή" Ερντογάν και τις προκλήσεις της Άγκυρας.

«Τα πέπλα προστασίας και η αίσθηση του ακαταδίωκτου τελείωσαν» σημειώνει σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Τα ΝΕΑ Σαββατοκύριακιο» ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, με αφορμή τις εξελίξεις στην προανακριτική επιτροπή της Βουλής και στον απόηχο της ηχογραφημένης συνομιλίας Παππά-Μιωνή.

Ο πρ. πρωθυπουργός, στη συνέντευξή του, υποστηρίζει ακόμη ότι «κανένα παραδικαστικό κύκλωμα δεν μπορεί να εκτελέσει τα σχέδιά του δίχως πρόθυμους επίορκους δικαστές και κανένα παρακρατικό κύκλωμα δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς να το ξέρει ο επικεφαλής».

Επίσης συμπηρώνει: «Από την αρχή της άθλιας αυτής υπόθεσης κατανόμασα τη συμμορία και τους είπα ότι "θα τους πάω μέχρι τέλους". Τότε ειρωνεύονταν. Τώρα κατέρρευσαν. Και όπως είδατε, στην Επιτροπή ο Ρασπούτιν και η παρέα του το έβαλαν στα πόδια. Τώρα πια όλοι καταλαβαίνουν τι έγινε και όλοι αναγνωρίζουν τα πρόσωπα των σκευωρών. Σε λίγο η προανακριτική θα βγάλει το πόρισμά της. Τότε θα μιλήσω στη Βουλή για όλους και για όλα».

Κληθείς να σχολιάσει τις αποκαλύψεις της ηχογραφημένης συνομιλίας Παππά-Μιωνή ο κ. Σαμαράς λέει: «Τι να πω εγώ; Τα είπε και τα παραδέχθηκε μόνος του ο γραφικός κ. Παππάς. Ό,τι εξηγήσεις και να προσπαθεί να δώσει αλλάζοντας θέσεις κάθε μέρα, δεν πείθουν κανένα. «Μαγαζί» και «παραμάγαζο», με ατζέντες, εκβιασμούς, απειλές, χυδαιότητες και συκοφαντίες, όλα για την "καρέκλα της εξουσίας"».

Σχολιάζοντας την ανακοίνωση της Αμερικανικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ότι δεν προκύπτει καμία εμπλοκή πολιτικού προσώπου στην έρευνά τους, ο πρώην πρωθυπουργός δηλώνει :«Αυτή είναι η πλήρης απόδειξη της σκευωρίας, και με τη βούλα της αμερικανικής κυβέρνησης. Αντί να ψάξουν από το 2017 τα κυκλώματα και τους λογαριασμούς του ιατρικού κόσμου, άλλαξαν την «ατζέντα». Στοχοποίησαν, υπό τις εντολές Ρασπούτιν, τους πολιτικούς αντιπάλους με σκοπο την εξυπηρέτηση των άθλιων σχεδίων του κ. Τσίπρα».

Τέλος, αναφερόμενος στα Ελληνοτουρκικά ο πρώην πρωθυπουργός τονίζει:« Η Τουρκία κοντεύει να "γκριζάρει" το μισό Αιγαίο, διάλογο με “πειρατές” δεν κάνει κανείς» και προσθέτει πως για να αποφύγουμε μία σύγκρουση πρέπει να τους «πείσουμε ότι αν έμπρακτα παραβιάσουν τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, είμαστε έτοιμοι και αποφασισμένοι για όλα».