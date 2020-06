Κοινωνία

Έκλεψαν πυροσβέστες που κλήθηκαν για να σβήσουν φωτιά!

Οι δύο πυροσβέστες, που κλήθηκαν να κάνουν το καθήκον τους, δέχτηκαν ξαφνικά επίθεση από ομάδα, που επιχείρησε να κλέψει ακόμα και το πυροσβεστικό όχημα!

Θύμα επίθεσης από Ρομά έπεσε το πλήρωμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Θηβών, το οποίο κλήθηκε να κατασβέσει φωτιά πλησίον του καταυλισμού στο Πυρί. Οι δύο πυροσβέστες που κλήθηκαν να κάνουν το καθήκον τους, δέχτηκαν ξαφνικά επίθεση από ομάδα Ρομά που είχαν πρόθεση να τους ληστέψουν.

Πράγματι από τον έναν τον πυροσβέστη οι ληστές κατόρθωσαν να του αφαιρέσουν τη χρυσή αλυσίδα και από τον έτερο να του αποσπάσουν όσα χρήματα είχε επάνω του, ενώ επόμενος στόχος ήταν το πυροσβεστικό όχημα! Το πρωτοφανές πλιάτσικο που επιχείρησαν δεν ολοκληρώθηκε καθώς πρόλαβαν να απομακρύνουν το όχημα και να ζητήσουν βοήθεια.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Αστυνομία, με την Ασφάλεια Θηβών να αναλαμβάνει την προανάκριση και την υποχρέωση να συλλάβει τους δράστες της θρασύτατης ληστείας.

Δυστυχώς δεν είναι η πρώτη φορά που η συγκεκριμένη περιοχή δίνει τέτοια περιστατικά βίας και παρανομίας. Παρά τις συνεχείς αστυνομικές επιχειρήσεις και τις συλλήψεις, συνεχίζουν ακάθεκτοι να ληστεύουν και να κλέβουν διερχόμενους οδηγούς και πολίτες, δημιουργώντας πολλά προβλήματα σε ολόκληρο το νομό.

Πηγή: lamiareport.gr