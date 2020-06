Οικονομία

Γιάννης Στουρνάρας: ορκίστηκε ξανά διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η νέα, δεύτερη κατά σειρά, θητεία του κ. Στουρνάρα, ο οποίος ανέλαβε διοικητής της ΤτΕ το 2014, θα είναι και πάλι εξαετής.

Ενώπιον της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου ορκίστηκε σήμερα το πρωί ως Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, o Ιωάννης Στουρνάρας.

Η ορκωμοσία έγινε από τον Επίσκοπο Ωρεών Φιλόθεο και παρουσία του Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα.

Η νέα, δεύτερη κατά σειρά, θητεία του κ. Στουρνάρα, ο οποίος ανέλαβε διοικητής της ΤτΕ το 2014, θα είναι και πάλι εξαετής.

Μετά τη σημερινή ορκωμοσία η Διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδος έχει ως εξής:

Γιάννης Στουρνάρας, Διοικητής

Ιωάννης Α. Μουρμούρας, Υποδιοικητής

Θεόδωρος Μ. Μητράκος, Υποδιοικητής