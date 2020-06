Κοινωνία

Πανελλαδικές 2020: τα θέματα για τα ΕΠΑΛ σε 4 μαθήματα

Δείτε τα θέματα σε Αρχές Βιολογικής Γεωργίας, Ναυτικές Μηχανές, Προγραμματισμό Υπολογιστών και Ναυσιπλοΐα ΙΙ.

Οι υποψήφιοι των ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ εξετάστηκαν σήμερα Σάββατο, σε μαθήματα ειδικότητας και συγκεκριμένα στις Αρχές Βιολογικής Γεωργίας, τις Ναυτικές Μηχανές, τον Προγραμματισμό Υπολογιστών και την Ναυσιπλοΐα ΙΙ.

Οι Πανελλαδικές για τα ΕΠΑΛ συνεχίζονται τη Δευτέρα και ολοκληρώνονται την Τρίτη 30 Ιουνίου.

Δείτε τα θέματα εδώ:

ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ ΙΙ