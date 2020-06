Αθλητικά

Νίκος Αλέφαντος: συγκίνηση στο “τελευταίο αντίο” (εικόνες)

Σύσσωμος ο ποδοσφαιρικός κόσμος αποχαιρετά τον παθιασμένο λάτρη της μπάλας.

Το "τελευταίο αντίο" στο Νίκο Αλέφαντο λέει σήμερα ο ποδοσφαιρικός κόσμος της χώρας. Επιχειρηματίες, διοικητικοί παράγοντες, παίκτες και απλοί φίλαθλοι, έστειλαν στεφάνια και βρέθηκαν στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών για να αποχαιρετίσουν τον παθιασμένο κόουτς.

Η σορός του εκτέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα, δύο ώρες πριν από την νεκρώσιμη ακολουθία.

Ο Νίκος Αλέφαντος, άφησε την τελευταία του πνοή την Τρίτη, σε ηλικία 81 ετών, "προδομένος" από την καρδιά του.

Με τον εκρηκτικό χαρακτήρα και το μεγάλο ταλέντο του, ήταν ιδιαίτερα αγαπητός σε όλες τις ομάδες και τους φιλάθλους, ως γνήσιος ποδοσφαιράνθρωπος, με πάθη, εμμονές, συχνά αμφιλεγόμενη συμπεριφορά, μα πάνω απ’ όλα αγάπη για το ποδόσφαιρο.

Με περισσότερο από μισό αιώνα διαρκούς παρουσίας στο ποδοσφαιρικό γίγνεσθαι, κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει το γεγονός πως το όνομα του, έχει χαραχτεί ανεξίτηλα πλάι σε θρυλικές μορφές της στρογγυλής θεάς.