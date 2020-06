Πολιτική

Συμβολική επίσκεψη Σακελλαροπούλου σε Αγαθονήσι και Λειψούς

Το Εθνικό φυλάκιο στο Αγαθονήσι και τους Λειψούς θα επισκεφθεί την Δευτέρα η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου εν μέσω των αυξημένων τουρκικών προκλήσεων.

Μια επίσκεψη με μεγάλο συμβολισμό πραγματοποιεί τη Δευτέρα η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Συγκεκριμένα, η Πρόεδρος θα επισκεφθεί το Αγαθονήσι και τους Λειψούς, δύο ακριτικά νησιά που έχουν μπει στο στόχαστρο της Τουρκίας, η οποία συνεχίζει τις προκλήσεις της.

Άλλωστε, είχε προηγηθεί το ταξίδι της Προέδρου της Δημοκρατίας στη Θράκη από όπου είχε στείλει αυστηρό μήνυμα στη γείτονα, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι η πόλη αυτή αποτελεί μοντέλο συνύπαρξης διαφορετικών θρησκειών.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

10.00 Επίσκεψη στο Εθνικό Φυλάκιο Αγαθονησίου

10.25 Συνάντηση με τους εκπαιδευτικούς και τους 9 μαθητές στο σχολείο

10.40 Συνάντηση με τον Δήμαρχο και τους τοπικούς φορείς στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου

11.10 Επίσκεψη στην κανονιοφόρο ΠΝ «Κ/Φ ΚΡΑΤΑΙΟΣ»

13.00 Άφιξη στους Λειψούς. Επίσκεψη σε παραγωγικές μονάδες του νησιού

14.00 Συνάντηση με τις τοπικές αρχές και τα 100 παιδιά του σχολείου, στο γήπεδο

15.00 Επίσκεψη στο σκάφος «Aegean Explorer» του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας «Αρχιπέλαγος»

15.30 Συνάντηση με τον Δήμαρχο και τους τοπικούς φορείς στην πλατεία των Λειψών