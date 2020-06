Κοινωνία

Thessaloniki flyover: η “εναέρια” περιφερειακή οδός της Θεσσαλονίκης (εικόνες)

Ο «δρόμος πάνω από τον δρόμο» αναμένεται να δώσει διέξοδο στην κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Το σχέδιο για τη νέα Ανατολική Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης, ή αλλιώς το Flyover, που περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός εντελώς νέου, εναέριου αυτοκινητοδρόμου, ο οποίος θα «πετάει» πάνω από τον ανατολικό περιφερειακό, παρουσίασε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κώστας Καραμανλής, μαζί με τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών, κ. Γιώργο Καραγιάννη.

Πρόκειται δηλαδή για ένα «δρόμο πάνω από το δρόμο», τη μεγαλύτερη εναέρια οδό στην Ελλάδα, που θα ξεκινήσει άμεσα και θα ανακουφίσει την Ανατολική Περιφερειακή Οδό με τρεις τρόπους: Θα αυξήσει την κυκλοφοριακή ικανότητα. Θα βελτιώσει θεαματικά την οδική ασφάλεια. Και δεν θα επιβαρύνει το περιβάλλον.

Το Flyover θα εξυπηρετεί 10.000 οχήματα την ώρα ανά κατεύθυνση και θα σώσει ζωές, καθώς σήμερα ο δείκτης θνησιμότητας στην Ανατολική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης είναι 12 φορές μεγαλύτερος σε σχέση με την Αττική Οδό στην Αθήνα.

Ο κ. Καραμανλής επισήμανε ότι επί τρεις δεκαετίες ως λύση, στην όλο και πιο επιτακτική ανάγκη να αναβαθμιστεί η Ανατολική Περιφερειακή Οδός, παρουσιαζόταν η Εξωτερική Περιφερειακή. Ένα έργο πανάκριβο, που δεν θα έπαιρνε περιβαλλοντική αδειοδότηση.

«Θέλαμε να βρούμε μια λύση ρεαλιστική, και άμεσα εφαρμόσιμη. Μια λύση που να αντιμετωπίζει ουσιαστικά και το πρόβλημα. Κι αυτό ακριβώς είναι το Flyover», τόνισε.

Το πρωτοποριακό έργο, μοναδικό του είδους στην Ελλάδα, αφορά 13 χιλιόμετρα, με 9 ανισόπεδους κόμβους, 4 χιλιόμετρα συνεχόμενης γέφυρας Flyover, 8 νέες γέφυρες και 3 νέες σήραγγες. Ο προϋπολογισμός είναι 370 εκ ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί με ΣΔΙΤ. Στην κατασκευή του θα απασχοληθούν περισσότεροι από 1.000 εργαζόμενοι.

Η εκτίμηση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών είναι ότι στο τέλος του 2021 ή στις αρχές του 2022 θα έχουμε οριστικό ανάδοχο για το έργο, ενώ η φάση κατασκευής θα διαρκέσει 3 - 4 χρόνια. Και μάλιστα, όπως ανέφερε ο κ. Καραμανλής, εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο ο χρόνος κατασκευής και παράδοσης να αποτελεί σοβαρό κριτήριο για την ανάθεση του έργου.

Το Flyover, αυτός ο αυτοκινητόδρομος – στολίδι, που όμοιος του δεν θα υπάρχει πουθενά αλλού στην Ελλάδα, αποτελεί δε, μαζί με το Μετρό Θεσσαλονίκης και την αντιμετώπιση του προβλήματος του ΟΑΣΘ, έναν από τους τρεις άξονες του σχεδίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τη συμπρωτεύουσα.

Πρώτον, όσον αφορά στον κυκλοφοριακό φόρτο, ο κ. Καραμανλής υπενθύμισε ότι το 2010, ο σημερινός δρόμος είχε ήδη εξαντλήσει ουσιαστικά τα όριά του, αφού καθημερινά κατέγραφε 150.000 οχήματα και στις δύο κατευθύνσεις. Τα επόμενα χρόνια, η τάση αντεστράφη και ο αριθμός μειώθηκε, πρώτα λόγω της οικονομικής κρίσης και τώρα τελευταία λόγω του COVID – 19.

«Όμως, η εκτίμηση των ειδικών είναι ότι το νούμερο αυτό τα επόμενα χρόνια αναμένεται να αυξηθεί εντυπωσιακά και το 2030 να έχει ξεπεράσει κατά πολύ τα μεγέθη ακόμα και του 2010 και να έχει φτάσει στα 220.000 οχήματα την ημέρα», πρόσθεσε και εξήγησε ότι: «Ενώ ο δρόμος είναι σχεδιασμένος για να εξυπηρετεί γύρω στα 5.000 αυτοκίνητα την ώρα ανά κατεύθυνση, το 2030 μπορεί και να φτάσουμε στα 7.500 αυτοκίνητα την ώρα ανά κατεύθυνση. 50% παραπάνω. Δηλαδή το απόλυτο κυκλοφοριακό χάος».

Ο κ. Καραμανλής επισήμανε ότι προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα και να προλάβουμε αυτή την κατάσταση, ο νέος δρόμος θα μπορεί να εξυπηρετεί ικανοποιητικά, όχι 5.000 που είναι η σημερινή δυνατότητα, ούτε 7.500 που είναι η εκτίμηση για το 2030, αλλά 10.000 οχήματα την ώρα ανά κατεύθυνση. «Αυτός ο δρόμος θα είναι το Flyover», δήλωσε κάνοντας λόγο για μια μόνιμη και οριστική λύση στο πρόβλημα της πόλης, για πολλές δεκαετίες.

Δεύτερον, όσον αφορά στο θέμα της ασφάλειας, ο κ. Καραμανλής ανέφερε ότι συνολικά, και σε σχέση με την Αττική Οδό, ο δείκτης θνησιμότητας είναι πάνω από 12 φορές μεγαλύτερος και ο δείκτης τραυματισμών σχεδόν 14 φορές μεγαλύτερος, επισήμανε και πρόσθεσε: «Γι΄ αυτό και σας λέω ότι ο νέος αυτοκινητόδρομος δεν θα βελτιώσει απλώς την καθημερινή ζωή στη Θεσσαλονίκη, αλλά και θα σώσει ζωές».

Τρίτον, όσον αφορά στο θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος, ο κ. Καραμανλής εξήγησε ότι αντί για διαπλάτυνση ή νέα πρόσθετη χάραξη, που θα καταβρόχθιζε εκατοντάδες στρέμματα γης και δάσους, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών επέλεξε να περάσει το νέο αυτοκινητόδρομο κυριολεκτικά επάνω από την υπάρχουσα χάραξη. «Δηλαδή φτιάχνουμε έναν ολόκληρο νέο δρόμο, με κυριολεκτικά ελάχιστο περιβαλλοντικό κόστος», υπογράμμισε.

Ένας δρόμος πάνω από το δρόμο – Τα τεχνικά στοιχεία

Ο κ. Καραμανλής ανέφερε ότι το συγκεκριμένο πρωτοποριακό έργο, μοναδικό στην Ελλάδα, διακρίνεται σε δύο μέρη:

Το ένα είναι η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός του υφιστάμενου αυτοκινητοδρόμου, στο σύνολό του.

Και το άλλο, το ακόμα πιο εντυπωσιακό, είναι η δημιουργία ενός εντελώς νέου, εναέριου αυτοκινητοδρόμου, που εντός εισαγωγικών θα «πετάει» πάνω από τον ανατολικό περιφερειακό.

«Φτιάχνουμε έναν δρόμο πάνω από τον δρόμο. Τη μεγαλύτερη εναέρια οδό στην Ελλάδα» τόνισε και ανακοίνωσε ότι πρόκειται για 13 χιλιόμετρα έργου, με 9 ανισόπεδους κόμβους, 4 χιλιόμετρα συνεχόμενης γέφυρας Flyover, 8 νέες γέφυρες και 3 νέες σήραγγες.

Χαρακτήρισε δε το Flyover ζωντανό παράδειγμα τού πώς η προνοητικότητα, η σωστή μελέτη και η αξιοποίηση της τεχνολογίας μπορούν να κάνουν τη ζωή όλων καλύτερη, χωρίς να προσβάλλουν τη φύση. Και έκανε λόγο για ένα καινοτόμο έργο που με τις γέφυρες, τα τούνελ και τις πεζογέφυρες, θα είναι τεχνολογικό αξιοθέατο.

Ο κ. Καραμανλής εξήγησε ότι ο νέος αυτοκινητόδρομος θα αυξήσει εντυπωσιακά την ασφαλή ταχύτητα της μετακίνησης, με τις πρόσθετες λωρίδες κυκλοφορίας που θα δημιουργηθούν στα υπερυψωμένα και «εναέρια» τμήματα, αλλά και με καλά μελετημένες παρεμβάσεις στους κόμβους που οδηγούν και συνδέουν όλες τις περιοχές, με τις οποίες θα μειωθούν όλες οι χιλιομετρικές αποστάσεις.

Οι παρεμβάσεις θα είναι τεσσάρων ειδών:

Πρώτον, στοχευμένες απλές επεμβάσεις, σε κόμβους όπως η σύνδεση με ΤΙΤΑΝ, η σύνδεση Λ. Κατσιμίδου, Τούμπας, η σύνδεση Κωνσταντινοπολίτικων. Δεύτερον, μείζονες επεμβάσεις, στους κόμβους στο Επταπύργιο, την Πυλαία, και το Πανόραμα. Τρίτον, πλήρης ανασχεδιασμός των κόμβων Πεύκων – Νεάπολης και Αγ. Παύλου. Και τέταρτον, κατασκευή νέου κόμβου σύνδεσης με Θέρμη - Πανόραμα - Νέα Ραιδεστό, και Γαλάτιστα, Πολύγυρο, Σιθωνία.

«Είναι ένα έργο που πραγματικά μπορεί να αλλάξει την καθημερινότητα σε αυτήν την πόλη», δήλωσε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, καθώς όπως εξήγησε θα εκτραπεί το 25%- 35% της κυκλοφορίας στο υπερυψωμένο - εναέριο επίπεδο, με αποτέλεσμα πιο γρήγορες μετακινήσεις, πολύ λιγότερη ρύπανση, ασφάλεια, πιο σταθερούς χρόνους μετακίνησης, οικονομία για τους οδηγούς, πολύ πιο εύκολη πρόσβαση από τη μία άκρη της πόλης στην άλλη, από την Ευκαρπία στην Καλαμαριά, γρήγορη και ασφαλής πρόσβαση από και προς ΠΑΘΕ, Εγνατία Οδό, Αεροδρόμιο «Μακεδονία» και Χαλκιδική, αλλά και τις γειτονικές πόλεις.

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 370 εκ ευρώ και θα πραγματοποιηθεί με ΣΔΙΤ, ενώ θα έχει και ένα ακόμα άμεσο όφελος για την πόλη, αφού καθ’ όλη τη διάρκεια της κατασκευής του θα απασχολήσει περισσότερους από 1.000 εργαζόμενους.

Ο κ. Καραμανλής τόνισε εξάλλου ότι κεντρικό ρόλο στον κυβερνητικό σχεδιασμό έχουν τα έργα υποδομών και πως είναι ήδη έτοιμο ένα ολοκληρωμένο σχέδιο έργων, συνολικού ύψους άνω των 13 δισ. ευρώ.

Σημείωσε μάλιστα ότι: «Δεν είναι τυχαίο ότι την πρώτη μεγάλη δημόσια εμφάνισή μας ως Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών μετά την περίοδο της καραντίνας, την πραγματοποιούμε στη Θεσσαλονίκη. Μια πόλη που αγαπώ» και πρόσθεσε: «Στη Θεσσαλονίκη χρωστάμε. Όλες οι κυβερνήσεις».