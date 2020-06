Πολιτική

Τσίπρας: χάρτινο τσίρκο η κυβέρνηση

Καταλόγισε στον Κυριάκο Μητσοτάκη τακτικές του παρελθόντος και απέδωσε στον πρωθυπουργό προσωπικά την ευθύνη για την οικονομική κρίση.

Στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, προσωπικά, απέδωσε την ευθύνη για την οικονομική κρίση ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας ο οποίος, μιλώντας στη Κεντρική Επιτροπή Ανασυγκρότησης, περιέγραψε με μελανά χρώματα την οικονομία και τις προοπτικές της την επαύριο της υγειονομικής κρίσης. Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε στην ανασυγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ και περιέγραψε τις προυποθέσεις για ένα κόμμα ανοικτό και όχι των μηχανισμών, ένα κόμμα όχι μόνο των μελών αλλά των πολιτών, με ανοικτή σχέση με τις δυνάμεις της προόδου.

Αφού καταλόγισε στον Κυριάκο Μητσοτάκης τακτικές του παρελθόντος είπε: «Σας μιλώ ειλικρινά, δεν φανταζόμουν ούτε εγώ ότι σε λιγότερο από ένα χρόνο, ο κ. Μητσοτάκης θα είχε καταφέρει τόσο μεγάλο πλήγμα στις προοπτικές μιας χώρας, την οποία για πέντε χρόνια, παλέψαμε να βγάλουμε από μια τεράστια οικονομική και κοινωνική κρίση...Ήταν λοιπόν λογική εξέλιξη, να φτάσουμε σήμερα εδώ. Με μια κυβέρνηση να ανακοινώνει 16% ύφεση για το τελευταίο τρίμηνο και 10, 11, 12% - ποιος ξέρει- για το έτος, χωρίς όμως να αναλαμβάνει την παραμικρή ευθύνη για αυτό. Νούμερα ασύλληπτα, που δεν είδαμε ούτε στα πρώτα σκληρά χρόνια των μνημονίων. Και πέρα από τα νούμερα, ποια είναι σήμερα η εικόνα στη χώρα; Επιχειρήσεις που επιχειρούν να σταθούν στα πόδια τους χωρίς καμία στήριξη και χωρίς ρευστότητα. Επιχειρήσεις που δεν άνοιξαν καν μετά το lockdown και χιλιάδες άλλες που δίνουν μάχη για να μην έχουν την ίδια τύχη το χειμώνα. Νησιά άδεια. Εργαζόμενοι που απολύονται ομαδικά. Νοσοκομεία που βαράνε διάλυση, αφήνοντας ακόμα και μικρά παιδιά στο έλεος του Θεού».

Απευθυνόμενος προς τα στελέχη του είπε: «Αντί για μια κυβέρνηση που αναλαμβάνει τις ευθύνες της και εργάζεται άοκνα να αντιμετωπίσει τα προβλήματα, έχουμε ένα χάρτινο τσίρκο, όπως λέει και ένα αγαπημένο τραγούδι από τις Τρύπες. Ένα χάρτινο τσίρκο που ενδιαφέρεται μόνο για το show. Μόνο για την εικόνα και τη ματαιοδοξία του καθενός που το απαρτίζει. Άνθρωποι που δεν βλέπουν τίποτα πέρα από τους κόλακες που τους περιτριγυρίζουν...υπάρχει όντως ένας τομέας στον οποίο η κυβέρνηση παίρνει άριστα. Και είναι ο τομέας της προπαγάνδας. Εκεί οι άνθρωποι είναι ασύλληπτοι. Έχουν στήσει μια καλοδουλεμένη μηχανή προπαγάνδας και λάσπης τους. Καλολαδωμένη, συντονισμένη, χορτασμένη με εκατομμύρια ευρώ, με ειδικότητα να κάνει το άσπρο-μαύρο. Και είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον και από τη σκοπιά της πολιτικής επιστήμης να ερευνήσει κανείς πως είναι δυνατόν τόσα πολλά μέσα να συντονίζονται τόσο γρήγορα και τόσο αυτόματα στη παλέτα ενός αόρατου αρχισυντάκτη που δίνει το ρυθμό».

Να βάλλουμε φραγμό στη καταστροφή

Η απόλυτη προτεραιότητα και υποχρέωση μας είναι να βάλουμε φραγμό στην καταστροφή που έρχεται είπε ο κ. Τσίπρας και αναφέρθηκε στους άξονες του νέου κοινωνικού συμβολαίου που προτείνει: «Η παραγωγή. Η εργασία. Το κοινωνικό κράτος. Η πολιτική για τη νέα γενιά. Το περιβάλλον. Τα δικαιώματα". Ακολούθως ανέπτυξε τους άξονες:

Πρώτος άξονας η παραγωγή : «Πρέπει να ενισχύσουμε τα θεμέλια της τουριστικής ανάπτυξης με ορίζοντα μια βιώσιμη στρατηγική και όχι με άξονα το βραχυπρόθεσμο και εύκολο κέρδος». Παράλληλα, όμως πρόσθεσε «να οργανώσουμε την ανάπτυξη των άλλων παραγωγικών κλάδων που η χώρα μπορεί και πρέπει να στραφεί τα επόμενα χρόνια. Η χώρα δε μπορεί να έχει ένα δίκαιο κοινωνικό συμβόλαιο αν παράλληλα δεν έχει ένα νέο παραγωγικό συμβόλαιο. Η βιομηχανία, ο αγροδιατροφικός τομέας, η πληροφορική, οι startups στην καινοτομία, η κοινωνική οικονομία, είναι μονάχα ορισμένοι από άξονες που πρέπει να στηρίξουμε αυτό το νέο παραγωγικό πρότυπο».

: «Δεν μπορεί να υπάρξει παραγωγική οικονομία χωρίς παραγωγικότητα των εργαζόμενων. Προσοχή όμως, γιατί υπάρχει και η παραγωγικότητα των κάτεργων στην Ασία, υπάρχει και η παραγωγικότητα σε χώρες όπου τα εργασιακά δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα και αδιαμφισβήτητα. Πραγματικά παραγωγικός είναι ένας εργαζόμενος που νιώθει ασφάλεια. Σε ένα περιβάλλον όπου η σταθερή και καλά αμειβόμενη εργασία, η ασφάλιση, το 8ωρο, θα είναι αδιαπραγμάτευτα». Τρίτος άξονας είναι το κοινωνικό κράτος : «Χρειαζόμαστε ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος. Ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας που προστατεύει τη σωματική αλλά και την ψυχική υγεία κάθε πολίτη αυτής της χώρας. Ένα σύστημα άρτια διαρθρωμένο με βάση τις καλές πρακτικές διεθνώς. Με Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας που θα αποσυμφορεί τα νοσοκομεία. Με αναβάθμιση των Δημοσίων Νοσοκομείων και δημιουργία νέων όπου κριθεί. Με ισχυρές δομές κοινωνικής προστασίας. Για το παιδί. Για τους ηλικιωμένους συμπολίτες μας...Με ένα ισχυρό δημόσιο ασφαλιστικό σύστημα που εξασφαλίζει την αλληλεγγύη των γενεών. Ένα σύστημα που δεν γίνεται αντικείμενο κερδοσκοπίας για να πλουτίσουν πέντε ασφαλιστικές εταιρείες και οι φίλοι τους στην κυβέρνηση».

: «Το έχω ξαναπεί και θέλω να σταθώ σε αυτό. Μια χώρα με τόσο μεγάλο δημογραφικό πρόβλημα, δε μπορεί παρά να έχει ως κόρη οφθαλμού τις νεότερες γενιές. Η χώρα δεν έχει φερθεί όπως θα έπρεπε στο πολυτιμότερο αγαθό της». Πέμπτος άξονας, το περιβάλλον : «Εδώ πρέπει να είμαστε σκληροί. Έχουμε αργήσει δραματικά. Ακόμα και εμείς, συζητάμε για την κλιματική κρίση ως κάτι που θα έρθει και όχι ως κάτι που είναι ήδη εδώ. Επομένως, πρώτο βήμα είναι η ανάλυση μας να εμπλουτιστεί και να εξελιχθεί. Δεν νοείται σήμερα κάθε πρόταση που διατυπώνει ένα κόμμα της αριστεράς και του προοδευτικού χώρου, να μην διαπνέεται από το κριτήριο της βιωσιμότητας και της διατήρησης περιβαλλοντικής ισορροπίας».

Ανασυγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ

Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε στη ανασυγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ: «...Σήμερα, κάνουμε ένα σημαντικό συμβολικό βήμα. Επικυρώνουμε την απόφαση, η Προοδευτική Συμμαχία να μην είναι ένας υπότιτλος. Αλλά συστατικό κομμάτι του σκοπού που θέλουμε να πετύχουμε. Και μετά το συμβολικό βήμα, το πρώτο ουσιαστικό βήμα για μια Προοδευτική Ελλάδα, είναι όλοι εμείς να φτιάξουμε το νέο μας σπίτι όπως ακριβώς οραματιζόμαστε την ίδια μας τη χώρα. Σε αυτό το σπίτι δε χωρούν οι απόλυτες αλήθειες. Η αυτάρκεια της μιας άποψης. Δε χωρά η μονολιθικότητα. Η ανάλυση του σήμερα με τα εργαλεία του χθες. Δε χωρά φυσικά η παραίτηση από αρχές και αξίες που αποτελούν τον πυρήνα της αριστερής σκέψης και φυσικά της στάσης ζωής που απορρέει από αυτή.

Δε χωρά η ιδιοτέλεια, οι προσωπικές στρατηγικές και η αλαζονεία. Δε χωρά ούτε ο ελιτισμός. Η άποψη δηλαδή, ότι ο λαός είναι μια παραπλανημένη μάζα που φταίει γιατί κατά καιρούς διαφωνεί μαζί μας. Χτίζουμε το σπίτι μας με τα υλικά που μας έχει κληρονομήσει η ιστορική διαδρομή της Αριστεράς και της Δημοκρατικής Παράταξης αυτού του τόπου. Τη συλλογικότητα, τη λαϊκότητα, την ανιδιοτέλεια, τη στρατηγική ενόραση, τον αντιΌχι οι σοφοί. Κουβαλάμε τις παρακαταθήκες και τις καλύτερες παραδόσεις της Αριστεράς, των σοσιαλιστικών ιδεών και των κοινωνικών κινημάτωρατσισμό, το σεβασμό στη διαφορετική άποψη. Τον πατριωτισμό και τον αντιεθνικισμό. Τη γνώση και την εξέλιξη της επιστήμης. Τη μαχητικότητα και την εργατικότητα. Την πίστη ότι τον κόσμο τον αλλάζουν οι πολλοί».

Αναγκαίο το άνοιγμα του κόμματος

Ο κ. Τσίπρας μίλησε όμως και για το άνοιγμα του κόμματος: «Χρειαζόμαστε δίπλα μας και νέους συναγωνιστές στη πρώτη γραμμή. Ανθρώπους που η πορεία τους στις τοπικές κοινωνίες, στον επιστημονικό ή επαγγελματικό τους χώρο, είναι αναγνωρισμένη από τη κοινωνία. Χρειαζόμαστε επίσης και νέους τρόπους επικοινωνίας και παρέμβασης, πρόσβασης σε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που έχουν γυρίσει την πλάτη σε αυτά που θεωρούνταν τα παραδοσιακά ΜΜΕ. Το βασικό υλικό όμως, είναι να μη φοβηθούμε να αλλάξουμε. Να εξελιχθούμε. Να δοκιμαστούμε στα ερωτήματα που μας βάζει το 2020. Όχι σε αυτά που κρίθηκε ο καθένας 10 ή 20 χρόνια πριν. Να μη φοβηθούμε ένα κόμμα ανοιχτό, με μεγαλύτερη τόλμη και περισσότερη δράση. Όχι κόμμα των μηχανισμών. Ούτε καν κόμμα μόνο των μελών του. Αλλά κόμμα ανοιχτό σε κάθε δημοκρατικό και προοδευτικό πολίτη. Κόμμα επιτελείο και εργαλείο της κοινωνικής πλειοψηφίας. Κόμμα που ζει και αναπνέει με τη ζωντανή σχέση και από τη ζωντανή σχέση με όλες τις κοινωνικές δυνάμεις της προόδου».