Αθλητικά

Αγωγή στον Μαραντόνα σχεδιάζουν οι δύο κόρες του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πριν από λίγα χρόνια ο Μαραντόνα τις κατηγόρησε για υπεξαίρεση και πρόσφατα είπε ότι πρόκειται να τις αποκληρώσει...

Νέα διάσταση στη δύσκολη σχέση του Ντιέγκο Μαραντόνα με τις κόρες του Τζιανίνα, 31 ετών, και Ντάλμα, 29 ετών, καρποί του 14ετούς γάμου του με την Κλαούντια Βιγιαφάνε.

Πριν από λίγα χρόνια ο Μαραντόνα τις κατηγόρησε για υπεξαίρεση και πρόσφατα είπε ότι πρόκειται να τις αποκληρώσει. Τώρα, οι δύο αδελφές σχεδιάζουν αγωγή εναντίον του για εθισμό στο αλκοόλ.

«Είμαι κουρασμένη από ανθρώπους που προσπαθούν να καταλάβουν κάτι που δεν μπορεί να γίνει κατανοητό. Όταν σταμάτησα να προσπαθώ να καταλάβω τι συνέβαινε στον πατέρα μου, τον πλησίασα ως κόρη. Τα χρήματα είναι αυτά που με ενδιαφέρουν λιγότερο. Θέλω ο πατέρας μου να συνεχίσει να ζει. Στο 59ο πάρτι γενεθλίων του κοιμόταν στο τραπέζι. Έτρεξα να τον πιάσω, αισθανόταν ασφυξία, μετά πνίγηκε και όλοι ήθελαν να σβήσει τα κεριά. Υπήρχε πολύς κόσμος. Τον λέω να μην πίνει, αλλά σε εκείνον δεν του αρέσει να με ακούει, θέλω απλώς να είναι καλά», δήλωσε η Τζιανίνα στο τηλεοπτικό πρόγραμμα Intrusiones της Αργεντινής, τονίζοντας ότι η αδελφή Ντάλμα θα την υποστηρίξει στην αγωγή.