Γεννηματά: ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν τελικά μόνο αυταπάτες, αλλά και απάτες

«Οι αποκαλύψεις για τα έργα και τις ημέρες του παρακράτους ΣΥΡΙΖΑ που δηλητηριάζουν την πολιτική ζωή, έρχονται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία με μεγάλο δείκτη αβεβαιότητας», αναφέρει η Φώφη Γεννηματά σε άρθρο της στην εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ».

Η κ. Γεννηματά υποστηρίζει ότι το ιστορικό αποτύπωμα της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ δεν το σφράγιζαν οι καταστροφικές επιπτώσεις στην οικονομία, αλλά όπως τώρα αποδεικνύεται οι αυταπάτες αλλά και οι απάτες. Κλιμακώνοντας την επίθεση της στην Αξιωματική Αντιπολίτευση η κ. Γεννηματά επισημαίνει ότι ξεπέρασε τις πιο σκοτεινές καθεστωτικές και βρώμικες πρακτικές του πιο σκοτεινού παρελθόντος. «Με την αποκάλυψή της παρακρατικής δράσης υπό την εποπτεία του συγκυβερνήτη τους και την ομολογία πανίσχυρου, εξ' απορρήτων τότε υπουργού ότι η κυβέρνηση τους λειτουργούσε ως «μαγαζί» με παράλληλα «παραμάγαζα» του σκοτεινού και βαθέως κράτους της Δεξιάς. Για να πλουτίζουν, να πιέζουν και να εκβιάζουν», τονίζει χαρακτηριστικά.

Υπογραμμίζει ακόμη πως με «το δήθεν ηθικό πλεονέκτημα όσων, συνωστιζόμενοι στις πλατείες του μίσους με την Δεξιά και την ακροδεξιά, μας κούναγαν το δάκτυλο και πολέμησαν λυσσαλέα με ψέματα και χτυπήματα κάτω από τη μέση τη δημοκρατική παράταξη. Στις πλάτες των οργισμένων, από την κρίση, πολιτών οργανώθηκε και εκτελέστηκε ένα πολιτικό σχέδιο με στόχο την εδραίωση τους στην εξουσία εις βάρος της χώρας και των θεσμών».

Η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής σημειώνει ότι το λόγο έχει η Δικαιοσύνη, ώστε να διερευνηθεί το ταχύτερο η ύπαρξη ποινικών ευθυνών και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις, να δρομολογηθούν στη συνέχεια οι απαραίτητες διαδικασίες στη Βουλή. Να χυθεί άπλετο φως και να πέσουν οι μάσκες. «Πέρα από το ποινικό σκέλος, υπάρχουν και σαφείς πολιτικές ευθύνες, που δεν μπορούμε να παρακάμψουμε», παρατηρεί και τις επιρρίπτει στον Αλέξη Τσίπρα και στους συνεργάτες του λέγοντας ότι «αφού έφεραν τη Δεξιά στην εξουσία συνεχίζουν και σήμερα, μετά και από τις πρόσφατες αποκαλύψεις, να κουβαλούν νερό στο μύλο της».

Επικρίνοντας έντονα τον πρωθυπουργό και τη ΝΔ η κ. Γεννηματά υποστηρίζει :«Ίσως για αυτό ο κ. Μητσοτάκης πασχίζει να βγάλει τον κ.Τσίπρα από το κάδρο των ευθυνών. Δείχνει τον κ.Παπά, τον ενδιάμεσο και απαλλάσσει το «αφεντικό». Κάνει λάθος η ΝΔ, αν νομίζει ότι με αυτό το κλίμα θα μείνει ανενόχλητη να επιβάλλει τη συντηρητική πολιτική της σε βάρος των εργαζομένων, της μεσαίας τάξης των αδύναμων. Να εγκαταστήσει νέο παλαιοκομματικό, πελατειακό κράτος της δεξιάς και να χειρίζεται τα εθνικά μας θέματα σαν να έχει λευκή επιταγή».

Για τη στάση του Κινήματος Αλλαγής, η Φώφη Γεννηματά υπογραμμίζει ότι «η ομοψυχία και η εθνική γραμμή, η πολιτική συνεννόηση για τα μεγάλα θέματα της χώρας και η ανάκτηση της εμπιστοσύνης των πολιτών στο πολιτικό σύστημα, δεν είναι σημαία ευκαιρίας αλλά σταθερή επιδίωξη. Επιμέναμε και εμμένουμε σε αυτή την άποψη κόντρα στις μικροπολιτικές πόλωσης και διχασμού της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ.Είμαστε εδώ. Χρέος της Δημοκρατικής Παράταξης, είναι να αποτελέσουμε το προοδευτικό ανάχωμα. Το αντίβαρο για την προστασία της Δημοκρατίας με νέες πρωτοβουλίες για τη διαφάνεια, και τη λογοδοσία. Δεν θα αφήσουμε την πολιτική ζωή να βουλιάξει στο βούρκο μαγαζιών, παραμάγαζων ούτε θα επιτρέψουμε να χρησιμοποιηθεί, από δεξιά και αριστερά, το πολιτικό και κοινωνικό αίτημά για κάθαρση και διαφάνεια ως άλλοθι για μικροπολιτικά παιχνίδια».

Καταλήγει επισημαίνοντας ότι η χώρα έχει ανάγκη σοβαρής, προγραμματικής, μαχητικής και τεκμηριωμένης αντιπολίτευσης, «ένα Κίνημα Αλλαγής, ασπίδα για τη δημοκρατία στήριγμα για τη κοινωνία. Έχουμε αποδείξει ότι ξέρουμε και μπορούμε στα δύσκολα. Απλώνουμε ξανά το χέρι σε κάθε προοδευτικό πολίτη και τον καλούμε με αυτοπεποίθηση να συστρατευθεί στο συλλογικό αγώνα για τη Νέα Αλλαγή», τονίζει.