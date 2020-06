Καιρός

Ο καιρός για τους αγρότες

Άστατες συνθήκες την Κυριακή, με μπόρες σε πολλές περιοχές της χώρας. Οδηγίες από ειδικούς για τους καλλιεργητές.

Γενικά αίθριος θα είναι την Κυριακή ο καιρός. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και στα ορεινά της δυτικής Μακεδονίας, της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Ο καιρός την Κυριακή σε 20 αγροτικές περιοχές

Οδηγίες για τους αγρότες

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου, Ιωαννίνων, ενημερώνει, για την ύπαρξη περονόσπορου στην πατάτα:

Ο συνδυασμός των χαμηλών σχετικά θερμοκρασιών και της υψηλής ατμοσφαιρικής υγρασίας που επικρατεί στο οροπέδιο της Χρυσοβίτσας (ειδικά κατά τις βραδινές ώρες που υποχωρεί η θερμοκρασία και υγροποιούνται οι υδρατμοί της ατμόσφαιρας με αποτέλεσμα τα φύλλα των φυτών παραμένουν βρεγμένα για πολλές ώρες) είναι ιδιαίτερα ευνοϊκός για την εκδήλωση της ασθένειας. Από επιτόπιες παρατηρήσεις διαπιστώθηκε ότι οι περισσότερες καλλιέργειες πατάτας είναι σε σχετικά νεαρό στάδιο και δεν έχουν παρουσιάσει ακόμη συμπτώματα προσβολών από τον μύκητα.

Οι συνθήκες συνήθως αρχίζουν να είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας από το κλείσιμο των γραμμών της καλλιέργειας και γι’ αυτό συνιστάται ο πρώτος ψεκασμός να γίνεται νωρίτερα από το συγκεκριμένο στάδιο όταν τα φυτά έχουν ύψος 15-20 εκατοστά. Οι ψεκασμοί κατά του περονόσπορου πρέπει να γίνονται προληπτικά δηλαδή όταν οι συνθήκες αναμένεται να γίνουν ευνοϊκές για τη μόλυνση των φυτών, και πριν την εμφάνιση των συμπτωμάτων, καθότι μετά καθίσταται πιο δύσκολη η αντιμετώπιση.

Οι αναμενόμενες βροχοπτώσεις των επόμενων ημερών, καθώς και η πιθανή επικράτηση χαμηλών σχετικά θερμοκρασιών (11-23 ?C) μαζί με πολύ υψηλή σχετική υγρασία (κοντά στο 100%) θα αποτελέσουν παράγοντες ιδιαίτερα επικίνδυνους όχι μόνο για την έναρξη των μολύνσεων, αλλά και για την άμεση εξάπλωση του μύκητα. Για τους πρώτους προληπτικούς ψεκασμούς, στο στάδιο της ταχείας ανάπτυξης των φυτών της καλλιέργειας, συνιστάται να προτιμώνται τα διεισδυτικά και διασυστηματικά υκητοκτόνα ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία της νέας βλάστησης που αναπτύσσεται στο μεσοδιάστημα.

Για να αποκλεισθεί το ενδεχόμενο της εμφάνισης ανθεκτικότητας στα μυκητοκτόνα συνιστάται να γίνεται εναλλαγή των μυκητοκτόνων, ώστε να αποφεύγεται η επαναλαμβανόμενη χρήση ενός ή περισσοτέρων μυκητοκτόνων της ίδιας χημικής ομάδας. Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών γεωπόνων.

