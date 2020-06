Υγεία - Περιβάλλον

Κικίλιας: το ΕΣΥ βρίσκεται πλέον σε καλύτερη κατάσταση

Έως τις αρχές του 2020, η ανθρωπότητα δεν είχε συνειδητοποιήσει ότι οι πολιτικές υγείας αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της παγκόσμιας ασφάλειας και την απόλυτη προϋπόθεση κάθε πολιτικής ανάπτυξης και ευημερίας, αναφέρει ο υπουργός Υγείας Β.Κικίλιας σε άρθρο του στην εφημερίδα «Παραπολιτικά».

Ο υπουργός Υγείας στο άρθρο με τίτλο «Το υγειονομικό πλεονέκτημα ως εθνικό κεκτημένο» επισημαίνει ότι αυτό που ξεκίνησε στην Κίνα τον περασμένο Ιανουάριο, ως υγειονομική κρίση, έχει πια μετεξελιχθεί στο μεγαλύτερο και σημαντικότερο παγκόσμιο πρόβλημα. «Η πλειονότητα των χωρών δεν κατάφερε να ανταποκριθεί με επιτυχία στην πρόκληση του κορονοϊού. Αυτό είναι γεγονός και όχι εκτίμηση. Όπως γεγονός είναι ότι η Ελλάδα ανήκει στη χορεία των κρατών που χειρίστηκαν αποτελεσματικά την πανδημία.

Ό,τι κάναμε δεν ήταν απότοκο συγκυρίας ή τύχης. Εκπονήσαμε τάχιστα ένα επιστημονικό σχέδιο αντιμετώπισης της πανδημίας, το οποίο συνοδευόταν από σαφές και ρεαλιστικό εφαρμοστικό πλάνο. Ανασυντάξαμε και αξιοποιήσαμε στο μέγιστο το δυναμικό του ΕΣΥ, ανθρώπινο και υλικό. Λάβαμε τάχιστα όλες τις απαιτούμενες πολιτικές πρωτοβουλίες και οργανώσαμε μια κοινωνική πανστρατιά. Όταν η πλειονότητα των χωρών συνεχίζει να καταγράφει τεράστιες απώλειες και προσπαθεί απεγνωσμένα να ανταποκριθεί στα αλλεπάλληλα πλήγματα, εμείς κατορθώσαμε να βρεθούμε - υγειονομικά - σε θέση ισχύος».

Όπως γράφει ο Β.Κικίλιας το Ε.Σ.Υ. βρίσκεται πια σε καλύτερη κατάσταση εκείνης πριν από τον κορονοϊό. «Για πρώτη φορά, σε όλες τις έρευνες οι πολίτες δηλώνουν πλέον την εμπιστοσύνη και την ικανοποίησή τους στο Σύστημα Υγείας της Πατρίδας μας.Ενισχύσαμε τα δημόσια νοσοκομεία με ανθρώπινο δυναμικό και υποδομές. Αναβαθμίσαμε την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, αναβαπτιστήκαμε στη συνείδηση του Έλληνα και κερδίσαμε το σεβασμό της διεθνούς κοινότητας. Όλα αυτά σε διάστημα λίγων μηνών.Το έργο βάσης που συντελέστηκε στην υγεία αποτελεί μια εθνική προίκα. Πάνω σε αυτό καλούμαστε να χτίσουμε σήμερα, ώστε να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις της επόμενης ημέρας», γράφει.

Αναφερόμενος στις προτεραιότητες του υπουργείου Υγείας κάνει λόγο για αποτελεσματική διαχείρηση των επόμενων φάσεων της πανδημίας, κάτι που θα γίνει όπως αναφέρει με όπλα την οργάνωση και την εμπειρία. «Μπορούμε να συνεχίσουμε τον αγώνα με στόχο τη διασφάλιση της υγείας των πολιτών και επισκεπτών της χώρας μας. Η πανδημία δεν έχει τελειώσει και παραμένουμε σε ύψιστη επιφυλακή και ετοιμότητα. Στη συνέχεια, να συμβάλλουμε ως Υπουργείο Υγείας, στην πλήρη ομαλοποίηση της κοινωνικής ζωής. Χωρίς υψηλό επίπεδο Δημόσιας Υγείας καμία κοινωνική δραστηριότητα δεν μπορεί να αποκατασταθεί στην προτέρα κατάσταση. Και φιλοδοξούμε, με όπλο την τεχνογνωσία μας, να επιτύχουμε μια υγειονομικά αναβαθμισμένη κοινωνική κανονικότητα, την οποία θα απολαμβάνουν όλοι, πολίτες και επισκέπτες.

Επίσης, κρισιμότατος παράγοντας για τη συνολική εξέλιξη της χώρας είναι η αποτελεσματική αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της κρίσης. Οι πολιτικές υγείας που σχεδιάσαμε και εφαρμόσαμε στη διάρκεια της πανδημίας, έδωσαν στην Ελλάδα ένα τεράστιο υγειονομικό πλεονέκτημα, πάνω στο οποίο καλούμαστε να χτίσουμε τις πολιτικές τουρισμού και επενδύσεων. Η Ελλάδα, αυτήν τη στιγμή, βρίσκεται σε θέση ισχύος έναντι του ανταγωνισμού. Γιατί τουρισμός και επενδύσεις δεν κατευθύνονται σε περιοχές όπου δεν διασφαλίζεται η ζωή».

Το άρθρο του υπουργού Υγείας τελειώνει με αναφορά στην υγειονομική θωράκιση της νησιωτικής Ελλάδας: «Η νησιωτικότητα είναι όρος εθνικής επιβίωσης. Θέλουμε τη νησιωτική Ελλάδα ακμαία και ζωτική. Με την κατάλληλη στελέχωση των Μονάδων Υγείας στα νησιά μας, την υλικοτεχνική αναβάθμιση και τα νέα υγειονομικά πρωτόκολλα, διασφαλίζουμε τις οικονομικές δραστηριότητες των νησιωτών και εξασφαλίζουμε την ποιότητα ζωής των ακριτών μας. Η Ελλάδα ως Κράτος και ο ελληνισμός απέδειξαν ότι μπορούν, ιδίως στα δύσκολα. Αυτήν τη στιγμή βρισκόμαστε σε πλεονεκτική θέση, την οποία χρειάζεται να αξιοποιήσουμε ώστε να αλλάξουμε οριστικά σελίδα στη σύγχρονη Ιστορία μας, μετατρέποντας το υφιστάμενο πλεονέκτημα σε κεκτημένο. Με σκληρή δουλειά, αφοσίωση και αγάπη στην Πατρίδα και τον άνθρωπο. Θα τα καταφέρουμε!».