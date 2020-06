Κοινωνία

Αρπαγή 10χρονης: ολόκληρη η απολογία της 33χρονης

Πού απέδωσε την πράξη της. Τι είπε για το τρίτο πρόσωπο που η 10χρονη υποστηρίζει ότι είδε.

Μια διαφορετική εκδοχή σε σχέση με την προανακριτική της κατάθεση έδωσε στην απολογία της η 33χρονη που κατηγορείται για την απαγωγή και τη κακοποίηση της 10χρονης.

Ενώπιον της ανακρίτριας υποστήριξε ότι δεν υπήρχε καμία ερωτική επιθυμία απέναντι στο παιδί, παρά μόνο στοργή…

«Όπως έχω την κόρη μου έχω και εκείνη… Εγώ προτιμώ τις γυναίκες. Πηγαίνω όμως και με άνδρες… Πάντα οι γυναίκες με τις οποίες συνευρισκόμουν ήταν μεγαλύτερες από εμένα… Ποτέ δεν είχα τάση προς τους μικρότερους και σε καμιά περίπτωση προς τα παιδιά» τόνισε και απέδωσε την πράξη της ολίγοις στη λύπη της για τη μικρή που ήταν πάντα «παραμελημένη» ενώ ισχυρίστηκε πως στο σπίτι της την κακοποιούσαν. «Όταν ρώτησα τη Μαρκέλλα πώς περνάει στο σπίτι μού είπε ότι ο πατριός της έμενε μαζί τους και ότι η γιαγιά της την έβγαζε στο μπαλκόνι και την έδερνε με την παντόφλα… Γνώριζα ότι έτρωγε ξύλο από τον πατριό της, τον Πακιστανό. Έτρωγε ξύλο πάρα πολύ… γνώριζα ότι το κακοποιούσαν στην οικογένειά του…»

Αναφερόμενη στην 11η Ιουνίου είπε πως εκείνη την ημέρα «δεν ήμουν καλά και πήρα κοκαίνη. Δεν μπορούσα να μιλήσω με το παιδί μου, ήθελε ο άνδρας μου να με απομακρύνει από την κόρη μου. Είχα τη μικρή στο νου μου συνέχεια…». Έτσι πήγε στο σχολείο της και την έπεισε να την ακολουθήσει λέγοντάς της πως την έστειλε η μητέρα της γιατί η ίδια δεν μπορούσε και πως θα πήγαιναν σπίτι να παίξει με την κόρη της. Εκεί κατά την κατηγορούμενη «…Κάναμε τα νύχια, βάζαμε κραγιόν, κάναμε ότι θα πηγαίναμε σε μια βάφτιση και παίζαμε. Με έβαψε και εμένα. Μετά από λίγο της είπα να τα βγάλουμε και να πλυθούμε. ..Στην αρχή την είχα όρθια στη μπανιέρα. Δεν χρησιμοποιώ σφουγγάρι και για αυτό την έτριψα με το χέρι μου (σ.σ. όπως αναφέρει σε ευαίσθητα σημεία γιατί ήταν πολύ βρόμικη)…Μετά πήγαμε στο σαλόνι να δει λίγο τηλεόραση και να κοιμηθούμε.

Εκεί άρχισα να σκέφτομαι λίγο τι κάνω. Τότε είδε και τον εαυτό της στην τηλεόραση και άρχισε να κλαίει και να ζητάει τη μαμά της… Πανικοβλήθηκα γιατί δεν ήξερα τι να κάνω. Πήγα κατευθείαν να πάρω ηρεμιστικό, πήρα 2-3 και κόβω μισό για να δώσω στη Μαρκέλλα γιατί ήταν ταραγμένη. Δεν σκέφτηκα ούτε μια στιγμή ότι έθετα τη σωματική ακεραιότητα και την υγεία της σε κίνδυνο. Ήθελα απλά να ηρεμήσει για να μπορέσει να κοιμηθεί και την επόμενη ημέρα να την επιστρέψω. Δεν φαινόταν να φοβάται.. Μετά από λίγο την πήρε ο ύπνος... Την Παρασκευή σηκώθηκα και άνοιξα τον υπολογιστή για να δω τι γίνεται και πώς να λύσω όλο αυτό που δημιούργησα. Δεν ήξερα τι να κάνω... Με είχαν καταβάλλει και τα ηρεμιστικά, πρέπει να πήρα γύρω στα πέντε… Η ίδια προσπαθούσε να σηκωθεί αλλά δεν μπορούσε και ήταν ασταθής. Συγκεκριμένα την ξύπνησα εγώ γύρω στις 11-12…Μου ζήτησε 2-3 φορές τη μαμά της αλλά δεν ήταν ανήσυχη. Έδειχνε ότι με εμπιστευόταν. ..Ήθελα να την ενεργοποιήσω γρήγορα. Της έδωσα μερέντα, μέλι, πολύ νερό με το ζόρι, της έδωσα και ταχίνι και εκεί έκανε εμετό.

Ό,τι είχα στο σπίτι που θα μπορούσε να της δώσει δύναμη και ενέργεια, της το έδωσα. Κάποια στιγμή τράβηξα το αλουμινόχαρτο που είχα την κοκαίνη, υπήρχαν κάποια υπολείμματα και με το δάχτυλό μου τα έβαλα στα δόντια της. Ήταν πάρα πολύ λίγο, ελάχιστη ποσότητα. Μετά από λίγες ώρες άρχισε να παίρνει τα πάνω της…». Έτσι άφησε το κορίτσι να φύγει και η ίδια προσπάθησε να σβήσει τα ίχνη της. Πήγε στην Κατερίνη, πέταξε το κινητό της και κατέστρεψε το λάπτοπ της για να μην εντοπιστεί. Όπως ισχυρίζεται: «Σκεφτόμουν να παραδοθώ όμως φοβόμουν το διασυρμό. Όταν με πιάσανε, είχα αποφασίσει να επιστρέψω στη Θεσσαλονίκη και να παραδοθώ όμως με πρόλαβαν κάτω από την πόρτα…»

Κατά την κατηγορούμενη, κανείς άλλος δεν ήταν στο σπίτι της το διάστημα που κρατούσε την 10χρονη, ενώ υποστήριξε πως ενδεχομένως η μικρή φαντάστηκε το άλλο πρόσωπο που λεέι πως είδε λόγω των ηρεμιστικών που της έδωσε.

Πηγή: dikastiko.gr