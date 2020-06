Κόσμος

Κορονοϊός - Αίγυπτος: επαναφορά στην κανονικότητα μετά από 100 ημέρες!

Ανοίγουν εστιατόρια, καφέ, αθλητικά κέντρα, εκκλησίες και τεμένη και αίρεται η βραδινή απαγόρευση κυκλοφορίας.

Ακριβώς 100 ημέρες από τις 19 Μαρτίου, όπου η χώρα άρχισε την εφαρμογή αυστηρών προληπτικών μέτρων για τον περιορισμό της πανδημίας του κορονοϊού, η Αίγυπτος επανέρχεται από σήμερα και πάλι στην κανονικότητα. Με τον χώρο της εστίασης να ανοίγει, και τα εστιατόρια και τις καφετέριες να υποδέχονται και πάλι τους θαμώνες τους, που δεν θα μπορούν όμως σε πρώτη φάση να υπερβαίνουν το 25% της χωρητικότητάς τους και ούτε θα μπορούν να παραμένουν ανοικτά μετά τις 10 το βράδυ.

Ειδικότερα για τα καφέ, αυτά δε θα μπορούν να προσφέρουν στους πελάτες τους ναργιλέ. Επίσης, και πάλι από σήμερα, επανέρχεται η λειτουργία των λατρευτικών χώρων, των εκκλησιών και των μουσουλμανικών τεμένων, αν και υπό αυστηρούς περιορισμούς. Άνοιγμα και των αθλητικών κέντρων προκαλεί ανακούφιση σε όσους είχαν στερηθεί του μέρους αυτού της καθημερινότητάς τους. Επίσης, και τα εμπορικά καταστήματα θα μπορούν να παραμένουν ανοικτά μέχρι τις 9 το βράδυ.

Ταυτόχρονα, με όλα τα υπόλοιπα μέτρα, αίρεται πλήρως και τα μέτρο της βραδινής απαγόρευσης κυκλοφορίας. Και όλα αυτά συμβαίνουν ενώ συνεχίζονται τα σχετικά αυξημένα κρούσματα από κορονοϊό στην χώρα, καθώς μόνον χθες καταγράφηκαν 1.625 νέες επιβεβαιωμένες μολύνσεις και 87 θάνατοι από επιπλοκές του COVID-19. Συνολικά, η Αίγυπτος καταγράφει από την αρχή της πανδημίας 62.755 κρούσματα και 2.620 θανάτους από τον COVID-19.