Κόσμος

Συνάντηση Κόντε με Σάρατζ στη Ρώμη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κατά την διάρκεια της συνάντησης εκφράσθηκε και πάλι η βεβαιότητα ότι η λύση δεν μπορεί να βρεθεί σε στρατιωτικό επίπεδο...

Ο Ιταλός πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε συναντήθηκε σήμερα το πρωί στο κυβερνητικό μέγαρο της Ρώμης Παλάτσο Κίτζι, με τον πρωθυπουργό της κυβέρνησης Εθνικής Συμφωνίας της Λιβύης, Φαγιέζ Αλ Σάρατζ.

Όπως αναφέρεται σε ανακοινωθέν της ιταλικής κυβέρνησης «κατά την διάρκεια της συνάντησης εκφράσθηκε και πάλι η βεβαιότητα ότι η λύση δεν μπορεί να βρεθεί σε στρατιωτικό επίπεδο, αλλά μόνον με μια κοινή προσπάθεια, ώστε να δοθεί νέα ώθηση στην πολιτική διαδικασία που στοχεύει στην σταθεροποίηση της χώρας»