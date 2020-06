Τοπικά Νέα

Τραγωδία σε παραλία: Πνίγηκε λουόμενη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την έβγαλαν από τη θάλασσα, χωρίς να έχει τις αισθήσεις της. Έσπευσε ασθενοφόρο, όμως ήταν ήδη αργά για την άτυχη γυναίκα.

Μία ηλικιωμένη γυναίκα βρήκε τον θάνατο στην πλαζ Σουβάλα της Χαλκίδας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του EviaZoom, η 81χρονη είχε πάει για μπάνιο το απόγευμα της Παρασκευής. Ξαφνικά λουόμενοι την εντόπισαν αναίσθητη μέσα στη θάλασσα και αμέσως της έβγαλαν στην ακτή προσπαθώντας να την επαναφέρουν, ενώ ταυτόχρονα κάλεσαν και ασθενοφόρο, το οποίο την μετέφερε στο Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χαλκίδας, που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.