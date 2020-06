Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Μητσοτάκης: Το εμβόλιο δεν πρέπει να εργαλειοποιηθεί στο όνομα του κέρδους

Η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στην Παγκόσμια Σύνοδο για το εμβόλιο κατά της νόσου COVID-19.

Το εμβόλιο κατά της COVID -19, όταν αναπτυχθεί, θα πρέπει να είναι παγκόσμιο δημόσιο αγαθό το οποίο θα διανεμηθεί σε ολόκληρο τον κόσμο, δίχως να εργαλειοποιηθεί στο όνομα του κέρδους, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της νέας συνόδου για τη διεθνή πρωτοβουλία Coronavirus Global Response, που διοργανώθηκε με τη συνδρομή της οργάνωσης Global Citizen.

Στην τοποθέτησή του, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην επιτυχημένη αντιμετώπιση του πρώτου κύματος της πανδημίας από την Ελλάδα, που επέτρεψε τη σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα, ενώ επεσήμανε ότι μία απειλή που αφορά ολόκληρο τον κόσμο πρέπει να λάβει ανάλογη, παγκόσμια απάντηση.

Η Ελλάδα έχει συνεισφέρει 3 εκατομμύρια ευρώ στην εκστρατεία του Coronavirus Global Response, η οποία έχει ως στόχο την ισότιμη πρόσβαση στη διάγνωση και θεραπεία του νέου κορονοϊού, αλλά και την ανάπτυξη εμβολίου που θα διατίθεται σε όλους, σε προσιτή τιμή. Έως σήμερα το πρωί η πρωτοβουλία αυτή, η οποία ξεκίνησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είχε συγκεντρώσει 9,8 δισεκατομμύρια ευρώ, χάρη στη συμμετοχή δεκάδων χωρών, θεσμών και οργανισμών.

Αναλυτικά η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού:

«Αγαπητοί φίλοι,

Όπως πιθανότατα γνωρίζετε, λαμβάνοντας γρήγορα και αποφασιστικά μέτρα καταφέραμε, εδώ στην Ελλάδα, να ξεπεράσουμε την πρώτη επίθεση του ιού που προκαλεί την COVID-19.

Μολονότι και εμείς υποστήκαμε απώλειες, ευτυχώς ήταν σχετικά λίγες και ο αριθμός των νέων κρουσμάτων παραμένει απολύτως υπό έλεγχο.

Η Κυβέρνηση, επιστήμονες και πολίτες ένωσαν τις δυνάμεις τους για να δώσουμε αυτή τη μάχη και να διαφυλάξουμε την υγεία και την ασφάλεια των πολιτών μας. Και μετά από τρεις μήνες, έχουμε αναδειχθεί νικητές. Η κοινωνία και η οικονομία μας επιστρέφουν στους κανονικούς ρυθμούς τους.

Ωστόσο, πρέπει να παραμείνουμε σε εγρήγορση. Πρέπει επίσης να διατηρήσουμε την ελπίδα ότι η θεραπεία και το εμβόλιο εναντίον της COVID-19 θα αναπτυχθούν στο άμεσο μέλλον. Επομένως, συμμετέχουμε ενεργά στην Παγκόσμια Σύνοδο για το εμβόλιο για την COVID -19.

Και όταν η επιστήμη κάνει το έργο της, θα βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή του αγώνα προκειμένου το εμβόλιο να γίνει παγκόσμιο δημόσιο αγαθό κι όχι απλώς ένα μέσο για να υπάρξει κέρδος.

Το εμβόλιο πρέπει να φτάσει σε όλες τις γωνιές του κόσμου και να είναι προσβάσιμο σε όλους.

Διότι όταν η απειλή αφορά ολόκληρο τον κόσμο, η αντιμετώπισή της πρέπει επίσης να είναι παγκόσμια!»