Κόσμος

Μεξικό: Φονική ενέδρα σε Αρχηγό της Αστυνομίας (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκλονίζει το βίντεο στο οποίο ακούγονται οι πυροβολισμοί, ενώ προκαλεί εντύπωση ο άρτιος σχεδιασμός της επίθεσης.

Δώδεκα άτομα συνελήφθησαν μετά τη φονική ενέδρα που έστησαν τουλάχιστον είκοσι άτομα στον αρχηγό της Αστυνομίας της πρωτεύουσας του Μεξικού, σε μία από τις πιο θρασύς επιθέσεις των τελευταίων ετών.

Η ενέδρα είχε στηθεί την Παρασκευή σε μία από τις πιο γνωστές λεωφόρους της Πόλης του Μεξικού, όπου ένοπλοι χρησιμοποίησαν χειροβομβίδες, ενώ ελεύθεροι σκοπευτές σκόπευαν τον επικεφαλής της Αστυνομίας.

Ο στόχος, δέχθηκε σφαίρες στον ώμο, την κλείδα και το γόνατο, αλλά η ζωή του δεν κινδυνεύει.

Δύο του σωματοφύλακες και μία γυναίκα, ωστόσο, η οδηγός του, έχασαν τη ζωή τους στην επίθεση.

Το ηχητικό της επίθεσης καταγράφηκε από κάμερα κατοίκου της περιοχής.

Σύμφωνα με την Εισαγγελία, η επίθεση σχεδιαζόταν τρεις εβδομάδες προτού πραγματοποιηθεί ια σε αυτήν συμμετείχαν συνολικά 28 ένοπλοι.

Ήταν τόσο προσεκτικά σχεδιασμένη, που είχαν στήσει τρεις ενέδρες, η μία εκ των οποίων δε χρησιμοποιήθηκε. Επρόκειτο για αυτήν στην καρδιά του Μεξικού Σίτι, ένα τετράγωνο από το μνημείο της Ανεξαρτησίας.

Σύμφωνα με τις Αρχές, οι ένοπλοι είχαν χωριστεί σε τέσσερις ομάδες και φορούσαν μάσκες του σκι, ενώ είχαν πάρει τα όπλα τους το προηγούμενο βράδυ.

Από τους δώδεκα που συνελήφθησαν ο ένας ήταν Κολομβιανός, ο ένας από την Πόλη του Μεξικού και οι υπόλοιποι από άλλες πολιτείες του Μεξικού.

Αυτό που δεν έχει διευκρινιστεί είναι το ποιος ήταν ο εγκέφαλος της επίθεσης, που προσέλαβε τους μισθοφόρους, ούτε πόσο πληρώθηκαν εκείνοι για την επίθεση.