Λονδίνο: Μεγάλη πυρκαγιά σε συγκρότημα κατοικιών (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής έδωσαν μάχη για να την περιορίσουν. Πολλοί ένοικοι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο.

Στις φλόγες τυλίχθηκε συγκρότημα κατοικιών στο Κένινγκτον του Λονδίνου.

Άρον-άρον, οι ένοικοι έσπευσαν να εκκενώσουν το κτιριακό συγκρότημα. Πολλοί από αυτούς διακομίστηκαν σε νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα.

60 πυροσβέστες με 8 οχήματα συμμετείχαν στην επιχείρηση για την κατάσβεσή της φωτιάς, η οποία κατέστρεψε ολοσχερώς τα διαμερίσματα του πρώτου ορόφου.

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν αδιευκρίνιστα.

Huge fire on the Brandon Estate in Kennington. @LondonFire did fantastic to contain the fire very quickly. Sadly the flat is completely destroyed pic.twitter.com/4R31PQFZI9