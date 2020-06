Κοινωνία

“Συναγερμός” στην Πυροσβεστική για μεγάλη φωτιά στη Βάρη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άμεση η κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

(φωτογραφία αρχείου)

Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου στη Βάρη Αττικής. Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση επί της οδού Δημητσάνας.

Κινητοποιήθηκαν άμεσα 25 πυροσβέστες, 4 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 1 Ε/Π, ενώ υπήρξε συνδρομή από εθελοντές πυροσβέστες και δύο υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Σύμφωνα, με νεότερη ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η φωτιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο λίγο μετά τις 7 το απόγευμα.

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η #πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση επί της οδού Δημητσάνας, στην Βάρη Αττικής. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 27, 2020