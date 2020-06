Κόσμος

Κορονοϊός - Σερβία: Θετικοί ο Υπουργός Άμυνας και η Πρόεδρος της Βουλής

Και οι δύο είχαν έρθει σε επαφή με τον Πρόεδρο Βούτσιτς. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης το Κραγκούγεβατς.

Το τελευταίο 24ωρο στη Σερβία επιβεβαιώθηκαν 227 νέα κρούσματα κορονοϊού, ανεβάζοντας στους 13.792 τον αριθμό των προσβληθέντων από COVID-19.

Δύο ασθενείς απεβίωσαν και έτσι ο συνολικός αριθμός των θανάτων έφτασε τους 267.

Τα νοσοκομεία άρχισαν πάλι να γεμίζουν, ενώ 32 ασθενείς βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένοι.

Θετικοί στον νέο ιό βρέθηκαν ο υπουργός Άμυνας, Αλεξάνταρ Βούλιν και η Πρόεδρος της Βουλής, Μάγια Γκόικοβιτς, η οποία νοσηλεύεται με πνευμονία σε νοσοκομείο. Σε κλινική εισήχθη και ο επικεφαλής του γραφείου της σερβικής κυβέρνησης για το Κόσοβο, Μάρκο Τζούριτς.

Όλοι αυτοί οι πολιτικοί είχαν έρθει σε επαφή τις προηγούμενες ημέρες, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και αρχηγό του σερβικού Προοδευτικού Κόμματος Αλεξάνταρ Βούτσιτς. Από το γραφείο του Βούτσιτς ανακοινώθηκε ότι «εφόσον προκύψει κάποιο πρόβλημα με την κατάσταση της υγείας του Προέδρου της Δημοκρατίας, η κοινή γνώμη θα ενημερωθεί εγκαίρως».

Ο πρόεδρος της Σλοβενίας Μπόρουτ Πάχορ ενημέρωσε τον ομόλογό του της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς, ότι λόγω της επιδημιολογικής κατάστασης στην περιοχή, αναβάλλεται η Διάσκεψη που ήταν προγραμματισμένη για τις 29 Ιουνίου, στο πλαίσιο της διαδικασίας “Μπρντό-Μπριόνι” για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση των δυτικών Βαλκανίων.

Η κατάσταση στα Κέντρα Υγείας σε ολόκληρη τη Σερβία είναι δραματική. Ουρές σχηματίζονται έξω από τα COVID-19 ιατρεία, πολλά εκ των οποίων άρχισαν να λειτουργούν για όλο το 24ωρο. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Επιτροπής Δημόσιας Υγείας, η πλειοψηφία των νέων κρουσμάτων προέρχεται από τον νεανικό πληθυσμό και συγκεκριμένα από τις ηλικίες 18-35 ετών.

Το Κραγκούγεβατς, μία βιομηχανική πόλη 150.000 κατοίκων, που βρίσκεται την κεντρική Σερβία, τέθηκε σήμερα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας της αύξησης των κρουσμάτων κορονοϊού που παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες. «Δυστυχώς γυρίζουμε δύο βήματα πίσω και εισάγουμε μέτρα που συμπεριλαμβάνουν διάφορες απαγορεύσεις και περιορισμούς» δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης Ράντομιρ Νίκολιτς, ανακοινώνοντας την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Διευκρίνισε ότι τα μέτρα θα προσβλέπουν στην αποτροπή συναθροίσεων και συγχρωτισμού σε κλειστούς και ανοιχτούς χώρους. «Θα απαγορευτούν οι γάμοι, οι οικογενειακές γιορτές, ο συγχρωτισμός στα πάρκα και τις παιδικές χαρές, οι συναυλίες και οι αθλητικές εκδηλώσεις, ενώ το ωράριο λειτουργίας των καφετεριών και των κλαμπ θα περιοριστεί», ανέφερε ο δήμαρχος του Κραγκούγεβατς. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας του κορονοϊού, κηρύχθηκε και η πόλη Τούτιν στην περιοχή του Σαντάκ, ενώ και άλλες πόλεις ανήγγειλαν ότι θα καταφύγουν στο ίδιο μέτρο αν συνεχιστεί η αυξητική τάση στην εκδήλωση των νέων κρουσμάτων.

Ο Υπουργός Υγείας της Σερβίας, Ζλάτιμπορ Λόντσαρ, δήλωσε στην δημόσια τηλεόραση ότι αν συνεχίσει να επιδεινώνεται η επιδημιολογική κατάσταση, θα επιβάλλονται περιοριστικά μέτρα, μεμονωμένα και επιλεκτικά, σε όποιες πόλεις ή περιοχές υπάρχει έξαρση της νόσου.

Ο επιδημιολόγος Πρέντραγκ Κον που είναι μέλος της Επιτροπής Δημόσιας Υγείας, παραδέχθηκε σήμερα σε συνέντευξή του στο ιδιωτικό τηλεοπτικό κανάλι Tv Prva, ότι υπήρξαν πιέσεις κατά την προεκλογική περίοδο, να δημιουργηθεί η εικόνα κανονικότητας ώστε να διεξαχθούν οι εκλογές της 21ης Ιουνίου. Απέφυγε να τοποθετηθεί για τα δημοσιεύματα που αποκαλύπτουν, μέσα από επίσημα έγγραφα που συμπεριλαμβάνονται σε βάσεις δεδομένων της Κυβέρνησης, ότι ο αριθμός των νέων κρουσμάτων πριν τις εκλογές ήταν τριπλάσιος από αυτόν που ανακοινώνονταν. «Όλα αυτά πρέπει να διερευνηθούν και να αποδοθούν ευθύνες. Τώρα έχει σημασία να επιστρέψουμε στην αλήθεια» σχολίασε ο επιδημιολόγος Πρέντραγκ Κον.