Κοινωνία

Στην αγορά της Πατησίων ο Κώστας Μπακογιάννης (εικόνες)

Η κίνηση στην αγορά, τα προβλήματα, αλλά και ο «Μεγάλος Περίπατος» συζητήθηκαν μεταξύ των επιχειρηματιών και του Δήμαρχου Αθηναίων.

Ο δήμαρχος Αθηναίων επισκέφθηκε το πρωί την αγορά της Πατησίων και μίλησε με καταστηματάρχες και κατοίκους για την κίνηση στην αγορά, τα προβλήματα, τον «Μεγάλο Περίπατο», αλλά και για το αύριο της Αθήνας.

Σε ανάρτησή του στο facebook αναφέρει: «Έχει το αποτύπωμα της Αθηναϊκής ιστορίας. Είναι ο κρίκος που συνδέει την Ομόνοια με το Αρχαιολογικό Μουσείο. Οι βόλτες στην Πατησίων γίνονται διαφορετικές. Σε ένα δρόμο που καθαρίζει από το γκράφιτι και πλένονται τα πεζοδρόμιά του. Η Πατησίων αλλάζει αλλά οι άνθρωποί της παραμένουν εκεί. Σήμερα βρέθηκα κι εγώ εκεί και είχα την ευκαιρία να μιλήσω μαζί τους για την κίνηση στην αγορά, τα προβλήματα, τον Μεγάλο Περίπατο, αλλά και για το αύριο της Αθήνας».