Κοινωνία

Θύμα ψευτογιατρού στον ΑΝΤ1: Είχε συνεργό και “κράχτες” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνεργούς του ψευτογιατρού αναζητούν οι Αρχές. Επιχειρηματίας – θύμα του μιλά αποκλειστικά στον ΑΝΤ1.