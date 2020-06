Κοινωνία

Εναλλακτικός τουρισμός στη Λέσβο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το σπάνιο Απολιθωμένο Δάσος που ανακηρύχθηκε Παγκόσμιο Μνημείο Κληρονομιάς της UNESCO. Ξενάγηση στον εναλλακτικό τουρισμό της Λέσβου μέσω ΑΝΤ1.