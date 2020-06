Οικονομία

Ο ΑΝΤ1 στην Νάξο: Πλούσια ομορφιά και εξαιρετικά προϊόντα (βίντεο)

Τους πρώτους επισκέπτες αναμένουν οι κάτοικοι της Νάξου, με τα φημισμένα μοναδικά προϊόντα της. Ο ΑΝΤ1 στο «Ταξίδι στις Γεύσεις», το φεστιβάλ των τοπικών προϊόντων.