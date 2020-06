Αθλητικά

Πιο κοντά στο “θαύμα” ο Πανιώνιος, μετά τη νίκη επί της Ξάνθης

Καθοριστικής σημασίας ήταν η επικράτηση των “κυανέρυθρων” στη Νέα Σμύρνη, μιας και ελπίζουν βάσιμα στην αποφυγή του υποβιβασμού.

Νίκη “χρυσάφι”, στην προσπάθεια να ανατρέψει όλα τα προγνωστικά και να κερδίσει την παραμονή του στη Super League, πέτυχε ο Πανιώνιος. Με γκολ του Μαξίμοβιτς στο 30΄ (από... επική γκάφα του Λισγάρα) και του Τσιλούλη στο 66΄, οι “κυανέρυθροι” επικράτησαν 2-1 της Ξάνθης στη Νέα Σμύρνη, έφτασαν τους 10 βαθμούς σε τέσσερις αγώνες των πλέι-άουτ και πλέον ελπίζουν βάσιμα στο “θαύμα”. Η ομάδα του Λεωνίδα Βόκολου πλησίασε στον ένα βαθμό τους “ακρίτες” (που μείωσαν στο 93΄ με πέναλτι του Φοσέ), ενώ “έπιασε” στη βαθμολογία τον Παναιτωλικό, που παίζει την Κυριακή με τον Αστέρα Τρίπολης και τον οποίο ο Πανιώνιος θα υποδεχθεί σε δύο εβδομάδες.

Οι φιλοξενούμενοι είχαν τον έλεγχο του ματς στο πρώτο 20λεπτο, χωρίς όμως να δημιουργήσουν κάτι αξιόλογο. Στη συνέχεια οι Νεοσμυρνιώτες ισορρόπησαν το παιχνίδι, απείλησαν στο 26΄ με σουτ του Κόρμπου που απέκρουσε ο Σάο Μπέντο και τελικά άνοιξαν το σκορ στο 30΄, όταν ο Μαξίμοβιτς εκμεταλλεύθηκε την τραγική συνεννόηση των Λισγάρα-Σάο Μπέντο και απλά έσπρωξε τη μπάλα στην κενή εστία. Λίγο αργότερα (37΄) ο Λυμπεράκης σκόραρε μετά από γύρισμα του Τσιλούλη, ο οποίος όμως υποδείχθηκε σε θέση οφσάιντ και το γκολ δεν μέτρησε, ενώ στην εκπνοή του α΄ μέρους ο Κότνικ έδιωξε με γροθιές δυνατό σουτ του Μπαριέντος.

Ο Σλοβένος τερματοφύλακας διαφύλαξε το “κυανέρυθρο” προβάδισμα με πολύ δύσκολη απόκρουση σε κεφαλιά του Κασάδο στα 54΄, για να φτάσουμε στο 66ο λεπτό, όταν ο Πανιώνιος “καθάρισε” το ματς. Μετά από κόρνερ του Μαξίμοβιτς, Ντομίνγκες και Τσιλούλης έπαιξαν... βόλεϊ με κεφαλιές στην περιοχή της Ξάνθης και ο τελευταίος σκόραρε -για τρίτη φορά στα πλέι-άουτ.

Η Ξάνθη αντέδρασε στο φινάλε, είχε δοκάρι με τον Στάρτζεον στο 87΄, μείωσε στο 93΄ με πέναλτι, που κέρδισε ο Γκαργκαλατζίδης από τον Λυμπεράκη και αξιοποίησε ο Φοσέ, και θα μπορούσε να ισοφαρίσει στο 96΄, όταν με τον Κότνικ εξουδετερωμένο, ο Γκαργκαλατζίδης σούταρε, αλλά έδιωξαν προ της γραμμής οι αμυνόμενοι.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Πανιώνιος (Λεωνίδας Βόκολος): Κότνικ, Ρέντζας, Ντομίνγκες, Σταυρόπουλος, Σαραμαντάς, Κόρμπος, Παπανικολάου, Μαξίμοβιτς (80΄ Ευαγγέλου), Λυμπεράκης, Παπαγεωργίου (56΄ Άρτσε), Τσιλούλης (87΄ Δούμτσιος).

Ξάνθη (Νίκος Καραγεωργίου): Σάο Μπέντο, Μπεξιβανίδης, Λισγάρας (55΄ Σόσα), Κασάδο, Καρασαλίδης, Τερκί, Τζουρίτσκοβιτς (46΄ Στάρτζεον), Μπαριέντος (62΄ Γκαργκαλατζίδης), Καμαρά (46΄ Μουλέν), Ντε Αμορίμ, Κάστρο (78΄ Φοσέ).