Κορονοϊός: Πέθανε ο πρώην προπονητής του Άρη, Ίλια Πέτκοβιτς

Το «αντίο» της ΠΑΕ στον πρώην προπονητή, που έχασε τη μάχη με τον κορονοϊό.

Με το δικό της τρόπο θέλησε η ΠΑΕ Άρης να εκφράσει τη θλίψη της για το χαμό του Ίλια Πέτκοβιτς, ο οποίος έφυγε σήμερα (Σάββατο 27/6) από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών.

O Σέρβος τεχνικός, που βρέθηκε στον πάγκο του Άρη τη σεζόν 1999/2000 οδηγώντας τον σε μια σημαντική πρόκριση επί της Σερβέτ, έχασε τη μάχη με τον κορονοϊό, από τον οποίο προσβλήθηκε προ ημερών. Ο Πέτκοβιτς διετέλεσε -μεταξύ άλλων- προπονητής και στην εθνική ομάδα της χώρας του, ενώ πραγματοποίησε σπουδαία καριέρα και ως ποδοσφαιριστής με την εθνική ομάδα της Γιουγκοσλαβίας.

Αναλυτικά η ανάρτηση της ΠΑΕ Άρης: «"Έφυγε" σήμερα από τη ζωή ο Ίλια Πέτκοβιτς, που είχε διατελέσει προπονητής στην ομάδα μας την αγωνιστική περίοδο 1999-2000... Καλό ταξίδι μίστερ... #ARISFC #RIP».