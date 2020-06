Κόσμος

Κορονοϊός - Φλόριντα: Χιλιάδες νέοι μολύνθηκαν μετά την χαλάρωση της καραντίνας

Αντιμέτωπη με μία «πραγματική έκρηξη» της νόσου COVID-19 βρίσκεται η αμερικανική πολιτεία, όπως παραδέχεται ο κυβερνήτης ΝτεΣάντις.

Σχεδόν 10.000 νέα κρούσματα της νόσου COVID-19 διαγνώστηκαν μέσα σε διάστημα 24 ωρών στη Φλόριντα, ένα νέο ρεκόρ για την αμερικανική πολιτεία, που βρίσκεται αντιμέτωπη με την έξαρση της επιδημίας του νέου κορονοϊού, ιδίως μεταξύ των νέων.

Ειδικότερα, κατέγραψε 9.585 νέα κρούσματα και 24 νεκρούς σε μία ημέρα, έναν πρωτόγνωρο απολογισμό από την έναρξη της πανδημίας, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία των τοπικών υγειονομικών Αρχών.

Η Φλόριντα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια «πραγματική έκρηξη» της νόσου μεταξύ των νέων, οι οποίοι, μετά τη χαλάρωση των μέτρων καραντίνας από τις αρχές Ιουνίου, έχουν ξεχυθεί στις παραλίες και στα κέντρα νυχτερινής διασκέδασης, παραδέχθηκε αυτήν την εβδομάδα ο κυβερνήτης της, Ρον ΝτεΣάντις.

Η μέση ηλικία των ανθρώπων που μολύνθηκαν είναι τα 33 έτη, έναντι 65 πριν από δύο μήνες.

Ο Ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης αποφάσισε, την Παρασκευή, να αναστείλει την κατανάλωση αλκοόλ στα μπαρ.

Ο Τεξανός ομόλογός του, που αντιμετωπίζει επίσης μια ανησυχητική αύξηση νέων κρουσμάτων στην πολιτεία του, διέταξε το κλείσιμο των μπαρ και ελάττωσε τη δυνατότητα υποδοχής πελατών στα εστιατόρια στο 50% έναντι 75% από τη 12η Ιουνίου.

Μάλιστα, εξέφρασε τη λύπη του διότι έδωσε το “πράσινο φως” για την επαναλειτουργία των μπαρ πάρα πολύ νωρίς. «Εάν μπορούσαμε να γυρίσουμε πίσω και να ξεκινήσουμε εκ νέου, θα έπρεπε πιθανόν να καθυστερήσω το άνοιγμα των μπαρ, καθώς ο ιός διασπείρεται ταχέως», είπε ο Γκρεγκ Άμποτ στο τηλεοπτικό δίκτυο KVIA.

Χθες, η πόλη του Σαν Φρανσίσκο στην Καλιφόρνια ανακοίνωσε με τη σειρά της μια “παύση” στη διαδικασία άρσης των μέτρων καραντίνας.

Σύμφωνα με τις Αρχές, τα κομμωτήρια, κουρεία, οι εξωτερικοί χώροι των μπαρ που αναμενόταν να ανοίξουν τη Δευτέρα, θα πρέπει να περιμένουν.