Κόσμος

Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας: Στο νοσοκομείο ο Αναστάσιος

Οι ανακοινώσεις για την κατάσταση της υγείας του Αναστάσιου.

Σε ιδιωτικό νοσοκομείο των Τιράνων νοσηλεύεται από την Παρασκευή ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας, Αναστάσιος, προκειμένου να υποβληθεί σε αγγειοπλαστική επέμβαση καρδιάς.

Σύμφωνα με το Διεθνές Πρακτορείο Ορθοδοξίας, οι γιατροί τοποθέτησαν δύο στεντ και αφού είδαν ότι ξεπεράστηκε ο κίνδυνος, συνεχίζουν τη νοσηλεία του με ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Σύμφωνα με τους γιατρούς του νοσοκομείου , οι οποίοι μίλησαν στον πρακτορείο «Ορθοδοξία» για την κατάσταση της υγείας του τόνισαν: «ο Αρχιεπίσκοπος πέρασε τις πρώτες κρίσιμες ώρες και βρίσκεται ασφαλής αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο μας. Διεπιστώθη στένωση στεφανιαίας αρτηρίας και πραγματοποιήθηκε αγγειοπλαστική επέμβαση με τοποθέτηση δύο «στέντ. Ελπίζουμε ότι θα μπορέσει να πάρει σύντομα εξιτήριο και να επιστρέψει στα καθήκοντά του.»

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του γραφείου τύπου της Αρχιεπισκοπής η οποία πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στις 5.36 αναφέρεται:

ΜΙΚΡΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

Την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020 ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας κ. Αναστάσιος εισήλθε στο θεραπευτήριο ΥΓΕΙΑ των Τιράνων, ύστερα από καρδιακή ενόχληση. Διεπιστώθη στένωση στεφανιαίας αρτηρίας και αυθημερόν πραγματοποιήθηκε αγγειοπλαστική επέμβαση με τοποθέτηση δύο «στέντ», με πολλή επιτυχία. Σήμερα Σάββατο, δόξα τω Θεώ, η υγεία του είναι ιδιαιτέρως ικανοποιητική. Οι θεράποντες ιατροί τον πληροφόρησαν ότι εντός 2 ημερών μπορεί να επανέλθει στην Αρχιεπισκοπή.

Πηγή: himara.gr