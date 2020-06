Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Σχεδόν 500.000 οι νεκροί σε όλον τον κόσμο

Ο “χάρτης” της πανδημίας COVID-19. Οι θάνατοι, τα κρούσματα και οι χώρες που έχουν πληρώσει το βαρύτερο τίμημα.

Η πανδημία του νέου κορονοϊού έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 495.288 ανθρώπους παγκοσμίως, από τότε που η Κίνα έκανε επισήμως γνωστή την εμφάνιση της ασθένειας τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με τον απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου, που βασίζεται σε επίσημες πηγές.

Περισσότερα από 9.875.040 κρούσματα έχουν επισήμως διαγνωστεί σε 196 χώρες και εδάφη από την έναρξη της επιδημίας, εκ των οποίων τα 4.903.500 θεωρείται ότι έχουν αποθεραπευτεί.

Σε σύγκριση με την καταμέτρηση της Παρασκευής, έχουν καταγραφεί 4.372 νέοι θάνατοι και 181.048 νέα κρούσματα παγκοσμίως. Οι χώρες που έχουν καταγράψει τους περισσότερους νέους θανάτους είναι η Βραζιλία με 990 νεκρούς, το Μεξικό (719) και οι ΗΠΑ (523).

Οι ΗΠΑ, όπου καταγράφηκε ο πρώτος θάνατος από επιπτώσεις του νέου κορονοϊού στις αρχές Φεβρουαρίου, είναι η πλέον πληγείσα χώρα τόσο σε αριθμό νεκρών όσο και κρουσμάτων, με 125.255 θανάτους και 2.492.246 κρούσματα.

Μετά τις ΗΠΑ, οι πλέον πληγείσες χώρες είναι η Βραζιλία με 55.961 νεκρούς και 1.274.974 κρούσματα, η Βρετανία με 43.514 νεκρούς (310.250 κρούσματα), η Ιταλία με 34.716 νεκρούς (240.136 κρούσματα) και η Γαλλία με 29.778 νεκρούς (199.343 κρούσματα).

Η Κίνα (χωρίς το Χονγκ Κονγκ και το Μακάο) καταμετρά επισήμως 83.438 κρούσματα (21 νέα μεταξύ Παρασκευής Σαββάτου) και 4.634 θανάτους.

Η Ευρώπη μετρά 195.832 θανάτους και 2.628.116 κρούσματα, οι ΗΠΑ και ο Καναδάς 133.820 θανάτους (2.595.200 κρούσματα), η Λατινική Αμερική και η Καραϊβική 108.531 νεκρούς (2.374.695 κρούσματα), η Ασία 32.494 νεκρούς (1.187.782 κρούσματα), η Μέση Ανατολή 15.195 θανάτους (717.659 κρούσματα), η Αφρική 9.283 νεκρούς (362.479 κρούσματα), η Ωκεανία 133 νεκρούς (9.109 κρούσματα).