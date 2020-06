Κοινωνία

Ερμού: Καταδρομική επίθεση με βαριοπούλες (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ομάδα ατόμων άρχισε να καταστρέφει βιτρίνες καταστημάτων και να προκαλούν φθορές σε ΑΤΜ τραπεζών.

Καταδρομική επίθεση πραγματοποίησαν άγνωστοι το βράδυ του Σαββάτου στην οδό Ερμού, προκαλώντας ζημιές σε βιτρίνες καταστημάτων και δύο ΑΤΜ τραπεζών.

Κρατώντας βαριοπούλες, οι άγνωστοι δράστες προξένησαν ζημιές στις βιτρίνες των μαγαζιών, καθώς και στα δύο ATM.

Στη συνέχεια, αφού έγραψαν συνθήματα με σπρέι στους τοίχους, τράπηκαν σε φυγή.

Για το περιστατικό, προς το παρόν, δεν έχει γίνει γνωστό αν η Αστυνομία έχει προχωρήσει σε κάποια προσαγωγή ή σύλληψη