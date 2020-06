Κόσμος

ΗΠΑ: νέα φονική επίθεση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρουν οι πληροφορίες και οι μαρτυρίες για τις κινήσεις του δράστη.

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν όταν ένοπλος επιτέθηκε σε κέντρο διανομής της γιγαντιαίας αλυσίδας λιανικής Wal-Mart, μετέδωσαν αμερικανικά ΜΜΕ.

Ένα όχημα έπεσε πάνω στο κτίριο νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου στην πόλη Ρεντ Μπλαφ, στην Καλιφόρνια, προκαλώντας πυρκαγιά, σύμφωνα με τον Ρικ Κράμπτρι, αξιωματούχο του δήμου, τον οποίο επικαλέστηκε το τηλεοπτικό δίκτυο CNN.

«Υπήρχε ένας ένοπλος, ο οποίος έχει τραυματιστεί. Τα τελευταία νέα που άκουσα ήταν πως διακομίζεται σε νοσοκομείο», πρόσθεσε ο Κράμπτρι.

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που επικαλέστηκαν τοπικά ΜΜΕ, ο δράστης χρησιμοποίησε ημιαυτόματο όπλο.

Εκπρόσωπος της Wal-Mart επιβεβαίωσε στο CNN ότι σημειώθηκε επεισόδιο στο κέντρο διανομής της, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.