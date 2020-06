Αθλητικά

Τσιτσιπάς: μία ανάσα από την πρόκριση στους ημιτελικούς του UTS

Έγινε ο πρώτος χρονικά τενίστας που καταφέρνει να επιστρέψει από το 0-2 πίσω στα δεκάλεπτα κερδίζοντας τελικά τον Φελισιάνο Λόπεζ στον «ξαφνικό θάνατο»!

Σημαντικό βήμα τετράδας στο Ultimate Tennis Showdown έκανε το βράδυ του Σαββάτου (27/06) ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος έγινε ο πρώτος χρονικά τενίστας που καταφέρνει να επιστρέψει από το 0-2 πίσω στα δεκάλεπτα κερδίζοντας τελικά τον Φελισιάνο Λόπεζ στον «ξαφνικό θάνατο»!

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας βρέθηκε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση απέναντι στον Λόπεζ. Ο αντίπαλός του προηγήθηκε με 2-0 στα δεκάλεπτα, είχε την χρυσή ευκαιρία με match point στο τρίτο δεκάλεπτο στο σερβίς του Τσιτσιπά, ωστόσο, ο νεαρός πρωταθλητής έφερε τα πάνω κάτω και με μία τρομερή ανατροπή πήρε την 2η θέση της διοργάνωσης (13-16, 14-16, 13-12, 16-11, 2-0)!

Αυτή ήταν η δεύτερη φορά στο τουρνουά, που ο Τσιτσιπάς «βρέθηκε στα σχοινιά», αλλά τελικά έφυγε νικητής στη διαδικασία του «ξαφνικού θανάτου» (η πρώτη ήταν απέναντι στον Γκασκέ). Ο Τσιτσιπάς βρίσκεται πίσω από τον Ματέο Μπερετίνι (έχει χάσει μόλις έξι δεκάλεπτα, ενώ ο Έλληνας τενίστας εννέα) και είναι πια αρκετά κοντά στην πρόκρισή του στα ημιτελικά του θεσμού.

Επόμενος αντίπαλος του Τσιτσιπά θα είναι το Αυστραλός, Ποπίριν, το βράδυ της Κυριακής (20:00).