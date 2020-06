Παράξενα

Μεξικό: επεισόδια μετά από φήμες για... ψέκασμα περιοχών με κορονοϊό!

Κάτοικοι μιας συνοικίας, μεταξύ άλλων, πυρπόλησαν ασθενοφόρο και προκάλεσαν ζημιές σε νοσοκομείο.

Μέλη κοινότητας στην πολιτεία Τσιάπας, στο νοτιοανατολικό Μεξικό, βανδάλισαν νοσοκομείο κι έβαλαν φωτιά σε ασθενοφόρο και σε δύο αυτοκίνητα της αστυνομίας, μετά την κυκλοφορία φημών περί εσκεμμένης διασποράς του κορονοϊού μέσω ψεκασμού, ανακοίνωσε η εισαγγελία. Τα επεισόδια εκτυλίχθηκαν αφού αστυνομικοί δέχθηκαν επίθεση από κατοίκους που υποψιάζονταν ότι θα προχωρούσαν σε ψεκασμό στην κοινότητα Λαραΐνσαρ.

Πολλές κοινότητες στην Τσιάπας εναντιώνονται στη μέθοδο του ψεκασμού για την αποτροπή της εξάπλωσης του δάγκειου πυρετού και στη χρήση αεριοποιημένου απολυμαντικού που θεωρείται πως συμβάλλει στην αποτροπή της εξάπλωσης της πανδημίας του κορονοϊού. Ορισμένοι πιστεύουν, σύμφωνα με τις αρχές, πως η κυβέρνηση διασπείρει επίτηδες τον SARS-CoV-2.

Το βράδυ της Παρασκευής, περίπου 50 άνθρωποι πυρπόλησαν δύο αυτοκίνητα της αστυνομίας. Έκαναν έφοδο εξάλλου στα σπίτια δύο αξιωματούχων του δήμου και σε τοπικό νοσοκομείο, όπου έσπασαν παράθυρα κι έβαλαν φωτιά σε ασθενοφόρο, δήλωσε αξιωματούχος, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Αυτή ήταν η τρίτη φορά που μέλη κοινοτήτων στην πολιτεία Τσιάπας επιδόθηκαν σε τέτοιου είδους ενέργειες εξαιτίας ψευδών φημών. Τη 12η Ιουνίου, κάτοικοι του δήμου Βίγια λας Ρόσας είχαν κάνει γυαλιά-καρφιά το γραφείο του δημάρχου κι ένα κέντρο υγείας.

Σε άλλες πόλεις στην Τσιάπας, όπως στη Σιμοχοβέλ, στην Τοτολάπα και στην Αριάγα, κάτοικοι εμπόδισαν τη διέλευση προσωπικού των υπηρεσιών υγείας που πήγαινε να ενημερώσει τον πληθυσμό για τις μεθόδους πρόληψης της μόλυνσης από τον κορονοϊό.

Στο Μεξικό των 127 εκατομμυρίων κατοίκων καταμετρώνται επίσημα 26.381 θάνατοι εξαιτίας της COVID-19 επί συνόλου 212.802 κρουσμάτων μόλυνσης από τον SARS-CoV-2.