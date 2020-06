Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: “έσπασε” το μεγάλο “φράγμα” o αριθμός των κρουσμάτων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ακόμη ένα κομβικό ψυχολογικό όριο ξεπέρασε και ο συνολικός αριθμός των νεκρών παγκοσμίως.

Το ψυχολογικό όριο των 10 εκατομμυρίων υπερέβη ο αριθμός των κρουσμάτων της πανδημίας του κορωνοϊού, όπως προκύπτει από τα νέα στοιχεία της διαδικτυακής πλατφόρμας «worldometers».

Συγκεκριμένα, το πρωί της Κυριακής (ώρα Ελλάδας), τα επιβεβαιωμένα περιστατικά αριθμούσαν σε 10.082.618, ενώ οι θάνατοι ξεπερνούσαν τους 501.300.

Από την αρχή της υγειονομικής κρίσης, η Covid-19 έχει εξαπλωθεί σε 213 χώρες και εδάφη σ’ όλο τον κόσμο, με τις ΗΠΑ να διαθέτουν τον τραγικότερο απολογισμό, με πάνω από 2,5 εκατομμύρια κρούσματα και 128.000 νεκρούς.

Στη δεύτερη θέση ακολουθεί η Βραζιλία με 1,3 εκατομμύρια περιστατικά και 57.103 θανάτους, ενώ στην τρίτη θέση έπεται η Ρωσία με 627.646 κρούσματα και 8.969 θύματα.

Παρότι ο ιός βρίσκεται σε ύφεση στην Κίνα και στην Ευρώπη, εντούτοις εξακολουθεί να διασπείρεται με ταχύτατους ρυθμούς στην Αφρική, την κεντρική Αμερική, όπως και τη Λατινική Αμερική. Είναι χαρακτηριστικό, όπως αναφέρει ο ιστότοπος της Ναυτεμπορικής, ότι ως νέο hot-spot της πανδημίας έχει χαρακτηριστεί πλέον η Βραζιλία, η οποία το τελευταίο 24ωρο κατέγραψε 1.109 θανάτους και 38.693 περιστατικά.

Την ίδια ώρα, στην Ινδία, η οποία επίσης πλήττεται από την πανδημία, σημειώθηκαν πάνω από 20.000 νέα κρούσματα, με τον μέχρι στιγμής απολογισμό να διαμορφώνεται σε 529.577 περιστατικά και 16.103 νεκρούς. Στο Μεξικό, παράλληλα, το υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε 602 νέους θανάτους και 4.410 νέα κρούσματα, με το αποτύπωμα του ιού στη χώρα να αυξάνεται σε 26.381 νεκρούς και 212.803 περιστατικά. Μάλιστα, στελέχη της κυβέρνησης δεν αποκλείουν ότι ο πραγματικός αριθμός των μολυσμένων ανθρώπων είναι πολύ υψηλότερος, εξαιτίας των περιορισμένων τεστ ελέγχων.

Στο μεταξύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες βιώνουν ένα νέο «ξέσπασμα» της πανδημίας, καθώς η μία πολιτεία μετά την άλλη αναγκάζεται να λάβει έκτακτα μέτρα περιορισμού. Είναι ενδεικτικό ότι Καλιφόρνια, Νιου Τζέρσι, Τέξας, Ιλινόι, Φλόριντα και Μασαχουσέτη διαθέτουν πάνω από 100.000 κρούσματα, ενώ τη θλιβερή «πρωτιά» εξακολουθεί να διατηρεί η Νέα Υόρκη με 31.362 θανάτους και 391.923 περιστατικά.

Ανησυχία έχει προκαλέσει η εξέλιξη του ιού και στην Αφρική, όπου μέσα σε 24 ώρες, τα κρούσματα αυξήθηκαν κατά 11.225, φθάνοντας τον αριθμό των 356.442. Οι δε νεκροί αριθμούν σε 9.156. Ωστόσο, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας θεωρεί ότι οι πραγματικοί αριθμοί είναι σαφώς μεγαλύτεροι, λόγω των αδύναμων υγειονομικών συστημάτων πολλών χωρών της «Μαύρης Ηπείρου». Τα περισσότερα κρούσματα εντοπίζονται στη Νότια Αφρική (131.800), ενώ ακολουθούν η Αιγυπτος (63.000) και η Νιγηρία (24.000). Όσον αφορά τους θανάτους, τη θλιβερή πρωτιά κατέχει η Αίγυπτος (2.700) και έπονται η Νότια Αφρική (2.400) και η Αλγερία (892).

Στην Ευρώπη, παρότι τα πράγματα είναι σαφώς καλύτερα, δεν απουσιάζουν οι τοπικές εξάρσεις του ιού σε διάφορα σημεία της Ηπείρου, με τις αρχές να προβαίνουν στη λήψη μεμονωμένων μέτρων περιορισμού, κάτι το οποίο συμβαίνει και στην Ελλάδα. Κι όλα αυτά, ενώ η παγκόσμια ιατρική κοινότητα συνεχίζει τον αγώνα δρόμου για την εξεύρεση του εμβολίου, το οποίο θα δώσει ένα οριστικό τέλος στον τρόμο της Covid-19.