Οικονομία

Σκυλακάκης στον ΑΝΤ1 για προκαταβολή φόρου: μείωση έως μηδενισμός για το 2021 (βίντεο)

Τι λέει για την χρηματοδότηση της αγοράς και τις “εμπλοκές” με τα κρατικά δάνεια. Η μείωση εισφορών και φόρων και η εκτίμηση για το ύψος της ύφεσης.

«Θα μπορέσουμε με βεβαιότητα να προχωρήσουμε σε μειώσεις φόρων και εισφορών την τριετία 2021-2023, καθώς θα αρχίσει η απορρόφηση και των ευρωπαϊκών χρημάτων. Όμως, για το 2021 έχουμε πρόβλημα, καθώς θα έχουμε την επίπτωση από την ύφεση και την μείωση των εσόδων του 2020», είπε ο Θόδωρος Σκυλακάκης, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Πρωινοί Τύποι».

Όπως συμπλήρωσε ο Υφ. Οικονομικών που είναι αρμόδιος για την δημοσιονομική πολιτική, «σίγουρα θα κάνουμε μείωση ασφαλιστικών εισφορών, που ισοδυναμεί με φοροαπαλλαγή, αλλά τι άλλες δυνατότητες θα υπάρχουν σε έναν δύσκολο και αβέβαιο προϋπολογισμό, καθώς δεν έχουμε εκτιμήσεις με μεγάλη ακρίβεια για το ύψος της ύφεσης, δεν μπορώ να πω ακόμη».

Ο κ. Σκυλακάκης ανέφερε ότι «το 2021 θα έχουμε ανάπτυξη, αλλά δεν θα είναι μεγαλύτερη της φετινής ύφεσης, εκτιμούμε ότι θα είναι στα επίπεδα της ανάπτυξης του 2019, ίσως και λίγο παραπάνω. Η Ελλάδα δεν θα έχει ύφεση πάνω από 10% του ΑΕΠ το 2020, όπως λέμε όχι μόνο εμείς, αλλά και διεθνώς, εμείς εκτιμήσαμε από την αρχή και επιμένουμε ότι η ύφεση φέτος στην Ελλάδα θα είναι μεταξύ 5% και 8% του ΑΕΠ».

Για την επιστρεπτέα προκαταβολή, ο κ. Σκυλακάκης είπε ότι «αξιολογείται ως ένα επιτυχημένο πρόγραμμα και εξετάζεται να επιστρέψουμε σε αυτό στο τέλος Ιουλίου», προκειμένου, όπωβς ανέφερε, να υπάρξει χρηματοδότηση στην αγορά, αναγνωρίζοντας πως «σε ότι αφορά τα δάνεια με κρατική εγγύηση υπάρχουν δυσκολίες πρόσβασης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν προβλήματα, λόγω και των κριτηρίων που έχουν θεσπιστεί από τις τράπεζες».

«Η προκαταβολή φόρου, με βάση αυτά που πιστεύουμε, πρέπει να μειωθεί τόσο, ώστε οι άνθρωποι που έχουν ζημιά, να μην πρέπει να επιστρέψουν φόρο το 2021, που σημαίνει ότι κάποιος που έχει ζημία να μην πρέπει να πληρώσει τίποτα. Αυτό σημαίνει εξατομίκευση, αυτό δεν γίνεται με γενικά μέτρα. Θα είναι εφικτό ακόμη και να μην απαιτηθεί προκαταβολή φόρου από επιχειρήσεις που είναι ζημιογόνες», τόνισε ο κ. Σκυλακάκης.