Κοινωνία

Συνελήφθη ιερόσυλος που είχε “ρημάξει” εκκλησίες

Είχε αρπάξει ιερά σκεύη και αντικείμενα, η αξία των οποίων εκτιμάται ότι φτάνει τις 50.000 ευρώ!

Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε ένας ιερόσυλος που είχε "ρημάξει" ιερούς ναούς στη Θεσσαλονίκη.

Ο λόγος για έναν 36χρονο από το Καζακστάν ο οποίος συνελήφθη επ' αυτοφώρω το πρωί του Σαββάτου, την ώρα που προσπαθούσε να αφαιρέσει Ιερό Δισκοπότηρο από τον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Λαγκαδά.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, από τις 23 Μαΐου ο 36χρονος είχε προβεί σε κλοπές και από άλλους Ιερούς Ναούς, σε Συκιές, Πολίχνη, Λαγκαδά και από το κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Η αξία των κλοπιμαίων εκτιμάται ότι αγγίζει τις 50.000 ευρώ!

Πηγή: thestival.gr