Επίθεση με βιτριόλι: φίλη της Ιωάννας μιλά στον ΑΝΤ1 για την ίδια και την 35χρονη (βίντεο)

Τι λέει η Χριστιάννα Πίτη για την γνωριμία κατηγορούμενης και θύματος, την ψυχολογία της Ιωάννας και τις αναρτήσεις στα social media.

Η Ιωάννα και η 35χρονη είχαν βρεθεί σε 4-5 κοινωνικές εκδηλώσεις, αυτό μου έχει πει, αυτό ξέρω. Σκεφθείτε ότι μέχρι και τρεις ημέρες πριν γίνει η επίθεση ήμασταν μαζί στο σπίτι της Ιωάννας, δεν μου είπε ότι την προβληματίζει κάτι ή να δείχνει ότι κάτι την ανησυχεί», είπε στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» του ΑΝΤ1, η φίλη του θύματος της επίθεσης με βιτριόλι, στις 20 Μαΐου, στην Καλλιθέα.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά η Χριστιάνα Πίτη, «την 35χρονη εγώ δεν την ξέρω ούτε έχω ακούσει για αυτήν».

«Η Ιωάννα έχει το σθένος ακόμη και σε μια τόσο δύσκολη κατάσταση να παλέψει, αντιλαμβάνεται ότι έχει αλλάξει η ρότα στην ζωή της και ότι χρειάζεται πολύς χρόνος για να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της επίθεσης», σημείωσε η φίλη της, λέγοντας ότι έχει επισκεφθεί πολλές φορές το Θριάσιο, αλλά μόλις μία έχει επιτραπεί να δει την Ιωάννα και να μιλήσει μαζί της.

«Την Ιωάννα την γνωρίζω από τον Νοέμβριο. Εργαζόταν σε καθημερινή βάση, συχνά και πολλά Σαββατοκύριακα. Έχει μια σοβαρή σχέση εδώ και έναν χρόνο και είχε μια φυσιολογική ζωή», είπε η Χριστιάνα Πίτη, τονίζοντας πως «ούτε ο χειρότερος εχθρός σου δεν θέλεις να πάθει αυτό που συνέβη στην Ιωάννα».

Σχολιάζοντας όσα γράφονται και ακούγονται από την ημέρα του περιστατικού και κυρίως από την ημέρα σύλληψης της 35χρονης, η φίλη της Ιωάννας είπε ότι «χρειάζεται προσοχή στα social media, δεν μπορεί να προσπαθούμε να κάνουμε θύτη το θύμα και πρέπει να υπάρχει ενσυναίσθηση, να βάζουμε τον εαυτό μας στην θέση της Ιωάννας. Δεν μπορεί να βγάζουμε συμπεράσματα για έναν άνθρωπο, από αυτά που ανεβάζει στα social media».

Η φίλη της Ιωάννας αναφέρθηκε και σε τερατώδεις ανακρίβειες και προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων αναφορικά με την 34χρονη, την ίδια και άλλα πρόσωπα από το άμεσο περιβάλλον της Ιωάννας, ενώ επαίνεσε την ψυχραιμία και την εν γένει στάση της μητέρας της 34χρονης, η οποία είναι διαρκώς στο πλάι της άτυχης κοπέλας.