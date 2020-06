Οικονομία

Μιχαηλίδου στον ΑΝΤ1: τα όρια για voucher σε βρεφονηπιακούς σταθμούς (βίντεο)

Διεύρυνση των δικαιούχων και ένταξη σε πρόγραμμα και των δημοσίων υπαλλήλων. Τι αναφέρει για τον κοινωνικό τουρισμό και την υπηρεσία εξυπηρέτησης κωφών μέσω χειλαναγνώστη.

Αναφερόμενη σε καταγγελία που έγινε στην εκπομπή “Πρωινοί Τύποι” για δημοσίους υπαλλήλους που ζήτησαν από κωφό να κλείσει τηλεφωνικό ραντεβού με την υπηρεσία, η Υφ. Εργασίας Δόμνα Μιχαηλίδου, μιλώντας στην ίδια εκπομπή του ΑΝΤ1 ανέφερε ότι μέσω του Εθνικού Κέντρου Κωφών λειτουργεί ειδική υπηρεσία, με βιντεοκλήση και χειλαναγνώστη, ο οποίος έρχεται σε επαφή με τους κωφούς που καλούν την υπηρεσία, ενημερώνεται για την επαφή που θέλουν να κάνουν με δημόσια υπηρεσία και τηλεφωνεί ο υπάλληλος σε όποια υπηρεσία πρέπει για να κλείσει το ραντεβού.

Σε ότι αφορά τα voucher για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς, η κ. Μιχαηλίδου είπε «καταφέρνουμε και διευρύνουμε την βάση των δικαιούχων και στηρίζουμε περισσότερο την ελληνική οικογένεια, μαζί και με τα επιδόματα, όπως το επίδομα γέννησης. Ανεβάζουμε τα εισοδηματικά όρια, ώστε περισσότερες γυναίκες να μπορούν να στέλνουν τα παιδιά τους στον βρεφονηπιακό σταθμό και κάνουμε ένα παράλληλο πρόγραμμα με αυτό που όλοι αποκαλούν ως «κουπόνια από το ΕΣΠΑ», ώστε να μπορούν να παίρνουν κουπόνια και γυναίκες με χαμηλούς μισθούς, οι οποίες εργάζονται στο Δημόσιο».

Για τα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού, η κ. Μιχαηλίδου αναφέρθηκε σε διπλασιασμό των δικαιούχων, σε σχέση με την περσινή χρονιά, λέγοντας ότι φέτος ο αριθμός των δικαιούχων φθάνει τις 300.000.

Η Υφυπουργός Εργασίας σημείωσε την ένταξη σε ειδικό καθεστώς όσων έχουν τέκνα με αναπηρία, ώστε να είναι κάθε χρόνο δικαιούχοι του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού.