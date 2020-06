Πολιτική

Χατζηδάκης: παράταση για την τακτοποίηση αυθαιρέτων

Παράταση της προθεσμίας για την τακτοποίηση αυθαιρέτων μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, ανήγγειλε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξη που δημοσιεύεται σήμερα στη «Real News». Όπως επισημαίνει, η παράταση δίνεται λόγω των έκτακτων συνθηκών που δημιούργησε η πανδημία και καλεί τους ιδιοκτήτες να προβούν στις απαραίτητες κινήσεις για την τακτοποίηση των ιδιοκτησιών τους.

Ο κ. Χατζηδάκης υπογραμμίζει ότι η κατεδάφιση αυθαιρέτων κατασκευών, για τις οποίες έχουν βγει τελεσίδικα πρωτόκολλα κατεδάφισης, θα προχωρήσει. «Όχι μόνο στη Μάνδρα, αλλά και στο Μάτι στο οποίο θα γκρεμιστούν πάνω από 140 σπίτια και άλλες 340 αυθαίρετες κατασκευές (πχ μάντρες), σύμφωνα με το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο που παρουσιάσαμε. Τάξη όμως θα μπει και στην υπόλοιπη Ελλάδα, καθώς το πρόγραμμα περιλαμβάνει την κατεδάφιση συνολικά 1.108 αυθαιρέτων τους επόμενους μήνες», αναφέρει.

Σε ερώτηση για τη ΔΕΗ, ο υπουργός αναφέρει ότι τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2020 δείχνουν ότι η εταιρεία έχει οριακά επιστρέψει στην κερδοφορία, αλλά η προσπάθεια εξυγίανσής της πρέπει να συνεχιστεί. «Γι' αυτό, προσθέτει, βρίσκεται εν εξελίξει το πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου με στόχο τη μείωση του προσωπικού της εταιρείας από τις 16.000 σήμερα, στις 11.500 περίπου, που θα οδηγήσει σε σημαντικό περιορισμό του μισθολογικού κόστους, χωρίς να επηρεαστούν οι φορολογούμενοι ή τα ασφαλιστικά ταμεία».

Τέλος, απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις, ο κ. Χατζηδάκης αναφέρει ότι «όλα αυτά τα οποία υποστηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ για τον κ. Σαμαρά, έχουν τεθεί στο αρχείο εδώ και ένα χρόνο ακριβώς! Αντιθέτως, τα καταγγελλόμενα για τον κ. Παπαγγελόπουλο και τον κ. Παππά είναι ζητήματα ορθάνοιχτα για τα οποία δεν έχουν δοθεί πειστικές απαντήσεις» και προσθέτει: «Το δεξί χέρι του πρώην πρωθυπουργού συναντά επιχειρηματία- τον οποίο είχε στοχοποιήσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στην Κύπρο- με μαγνητοφωνημένες συνομιλίες οι οποίες δείχνουν ότι μιλούσαν για παραδικαστικά κυκλώματα, για λεφτά που κυκλοφορούσαν, για "μαγαζιά" μέσα στην ίδια την κυβέρνηση, ο κ. Τσίπρας δεν θα έπρεπε να καλύπτει τον κ. Παππά, γιατί αυτή καθαυτή η συνομιλία, ανεξάρτητα από το ακριβές περιεχόμενό της, αναδίδει μία μυρωδιά πολιτικού βούρκου. Καλύπτοντας όμως τον κ. Παππά, ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ καλύπτει τελικά και όλες αυτές τις πρακτικές. Ε, όλο αυτό δεν το λες ηθικό πλεονέκτημα της Αριστεράς.