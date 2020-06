Life

Παντρεύτηκε ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης (εικόνες)

Σε στενό κύκλο ο γάμος του ηθοποιού με την εκλεκτή της καρδιάς του, Λένα Δροσάκη. Πού έγινε το μυστήριο. Ποιοι οι κουμπάροι.

Τα σκαλιά της εκκλησίας ανέβηκε, με την εκλεκτή της καρδιάς του, Λένα Δροσάκη, ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης.

Ο γάμος τελέστηκε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, παρουσία μόνο λίγων καλών φίλων και συγγενών, στα Βραχναίικα Αχαΐας.

Την είδηση έκαναν γνωστή οι κουμπάροι του ζευγαριού, Βένια Καραγιάννη και Άγγελος Μπούρας, μέσω ανάρτησή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το αγαπημένο ζευγάρι περιμένει το πρώτο του παιδί, το οποίο αναμένεται να κρατήσουν στην αγκαλιά τους σε λίγους μήνες!