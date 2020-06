Αθλητικά

ΕΠΟ: αποσύρει την υποψηφιότητα για τον τελικό του Conference League

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Απόφαση που γεννά ερωτηματικά, καθώς η χώρα μας ήταν πλέον το αδιαφιλονίκητο φαβορί για την ανάληψή του!

Σε μια απόφαση που γεννά πολλά ερωτηματικά φαίνεται να προσανατολίζεται η ΕΠΟ, σύμφωνα με ασφαλέστατες πληροφορίες του ΑΠΕ – ΜΠΕ: Να αποσύρει την υποψηφιότητα της Ελλάδας για τη διοργάνωση του τελικού του Conference League 2022 ή 2023, παρότι η χώρα μας ήταν πλέον το αδιαφιλονίκητο φαβορί για την ανάληψή του!

Έχουν ήδη αποσυρθεί από τη διεκδίκηση τα Σκόπια (Π.Ο. Βόρειας Μακεδονίας) και η Σεντ Ετιέν (Π.Ο. Γαλλίας) και είχαν απομείνει μόνο τα Τίρανα (Π.Ο. Αλβανίας) ως αντίπαλος του Ηρακλείου, καθώς η ΕΠΟ στις 20 Φεβρουαρίου είχε καταθέσει φάκελο υποψηφιότητας για το Παγκρήτιο.

Ωστόσο, τα προηγούμενα 24ωρα, μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ, αναζητούσαν τους τρόπους ώστε η Ομοσπονδία να αποσύρει την ελληνική υποψηφιότητα, παρότι συγκέντρωνε όλο αυτό τον καιρό τα θετικά σχόλια των αξιωματούχων της UEFA, οι οποίοι αξιολογούν τις διεκδικήτριες πόλεις. Χαρακτηριστικό είναι, μάλιστα, ότι όπως προβλεπόταν, στις 15 Ιουνίου κατατέθηκαν από την ελληνική ομάδα εργασίας, στην οποία συμμετέχει η ΕΠΟ, το Υφυπουργείο Αθλητισμού και φορείς της πόλης της Κρήτης, τα τελευταία επιπρόσθετα στοιχεία που ζήτησε η αρμόδια Επιτροπή της UEFA.

Τέσσερις ημέρες αργότερα, την Παρασκευή 19/06, ο Αντόνιο Τζιατσίνο (Senior club competitions manager) και επικεφαλής της Επιτροπής Αξιολόγησης για τις υποψηφιότητες, έστειλε γραπτώς συγχαρητήρια στην ΕΠΟ για τον πλήρη ελληνικό φάκελο! Η διαδικασία τεχνικής αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων και επισκέψεων στις υποψήφιες πόλεις πρόκειται να ολοκληρωθεί στις 9 Σεπτεμβρίου 2020, ενώ η απόφαση ανάθεσης της διοργάνωσης των δύο τελικών από την Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA είναι προγραμματισμένο να ανακοινωθεί στις 03 Δεκεμβρίου 2020.

Η αδικαιολόγητη πρόθεση απόσυρσης από την ΕΠΟ επιτείνεται και από το γεγονός ότι μόλις προ μερικών ημερών ανακοινώθηκε η διοργάνωση των κληρώσεων Champions League και Europa League στην Αθήνα (2/10). Ανάθεση τιμητική στη χώρα μας, η οποία προέκυψε μέσα από αρμονική συνεργασία της κυβέρνησης με την ευρωπαϊκή συνομοσπονδία και επισφραγίστηκε μέσω των άριστων σχέσεων του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν.

Οι πληροφορίες του ΑΠΕ – ΜΠΕ αναφέρουν ότι η ξαφνική πρόθεση των συμβούλων στην ΕΠΟ, για απόσυρση της υποψηφιότητας του Ηρακλείου, έχει να κάνει με την εντοπιότητα του υφυπουργού Αθλητισμού, Λευτέρη Αυγενάκη. Θέλουν να δείξουν τη δυσαρέσκειά τους απέναντί του, καθώς -ως γνωστόν- διαφωνούν με την πολιτική που ασκείται, μέσω του υφυπουργείου Αθλητισμού, από την Κυβέρνηση στα ποδοσφαιρικά ζητήματα. Σε κάθε περίπτωση, η διοργάνωση ενός ποδοσφαιρικού τελικού στη χώρα μας δεν επιτρέπεται να είναι -και δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιείται ως- μέτρο πίεσης...