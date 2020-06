Πολιτική

Χρυσοχοΐδης: παρακράτος σε τέτοια έκταση δεν υπήρξε στη μεταπολίτευση

Ο υπoυργός Προστασίας του Πολίτη κάνει λόγο για κύκλωμα διαφθοράς στους κόλπους της ΕΛ.ΑΣ και τονίζει τις προσπάθειες που γίνονται για εξυγίανση του Σώματος...

Σκληρή γλώσσα χρησιμοποιεί, σε συνέντευξή του στο «Έθνος της Κυριακής», ο υπoυργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης αναφερόμενος στις αποκαλύψεις σχετικά με το κύκλωμα διαφθοράς στην Αστυνομία.

«Είναι σαφέστατα πολιτικό, επιχειρηματικό κύκλωμα, όπου συμμετέχουν και αστυνομικοί», τονίζει. «Ήδη υπάρχουν, προκαταρκτική εξέταση στην Αστυνομία και διοικητικές πράξεις για αξιωματικούς που ξεκάθαρα εμπλέκονται. Προκαλούν κατάπληξη οι αποκαλύψεις, είτε από την έκθεση της ΕΥΠ, είτε από όσα διαδραματίζονται στην υπόθεση Novartis. Το λέω με κάθε ειλικρίνεια και ζυγίζω τις λέξεις μου. Στη μεταπολιτευτική περίοδο, παρακράτος σε τέτοια έκταση δεν υπήρξε. Χρειάζεται να δούμε με μεγάλη περίσκεψη αλλά και αποφασιστικότητα το τι συνέβη, να ενισχύσουμε τη διαφάνεια, τον έλεγχο, τις θεσμικές εγγυήσεις. Αυτός ο δρόμος πολιτικής επιβολής πρέπει να κλείσει οριστικά, είναι πολύ ταραγμένη περίοδος για να φλερτάρουμε με αυταρχικές εκτροπές και να παίζουμε με τη δημοκρατία», επισημαίνει.

Σχετικά δε με την αστυνομική παρουσία στον Έβρο και τις τουρκικές προκλήσεις, ο κ. Χρυσοχοΐδης αναφέρει, μεταξύ άλλων: «Στον Έβρο υπάρχει σχέδιο ώστε να μην επιτραπεί η μαζική, παράνομη εισδοχή μεταναστευτικών πληθυσμών. Βάζουμε φραγμό στην εκμετάλλευση των δυστυχισμένων από την Τουρκία. Τον Μάρτιο τους εξαθλίωνε και τους έσπρωχνε στα σύνορα. Εργαζόμαστε με πολλούς τρόπους ώστε να γίνει σαφές και απόλυτα ξεκάθαρο στην Τουρκία ότι αυτή η πολιτική είναι καταδικασμένη. Δεν θα της περάσει και δεν θα περάσουν. Τα προβλήματα μεταναστευτικών ροών και συνοριακών ζητημάτων, οι γείτονες και οι δημοκρατίες δεν τα λύνουν με πολιτικούς εκβιασμούς στην πλάτη απελπισμένων. Τα κοινά προβλήματα είναι ευκαιρία συνεργασίας για τους γείτονες, ο σεβασμός της ανθρώπινης δυστυχίας είναι βασικός λόγος που έχουμε δημοκρατία. Έτσι σκεφτόμαστε εμείς και έτσι θέλουμε να συζητάμε με την Τουρκία».

Όσον αφορά μάλιστα τις δράσεις της Αστυνομίας στην περιοχή των Εξαρχείων, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, σημειώνει: «Η κατάργηση πολλαπλών αβάτων ήταν υπόσχεση και προτεραιότητα. Άβατο ήταν στα πανεπιστήμια, άβατο ήταν σε γειτονιές όπως τα Εξάρχεια, άβατο ήταν εγκληματικές και παραβατικές περιοχές που έσφιγγαν την Αθήνα. Λοιπόν, πολύ ήρεμα, χωρίς τυμπανοκρουσίες και αλαλαγμούς, σας λέω πως αυτά τα άβατα παραβατικότητας δεν υπάρχουν πια. Ούτε στην ΑΣΟΕΕ, ούτε στο Πολυτεχνείο στην αίθουσα Γκίνη, ούτε στα Εξάρχεια, ούτε κάτω από την Πατησίων, ούτε στη Δυτική Αθήνα. Δεν υπάρχουν και δεν πρόκειται να ξαναδημιουργηθούν. Γιατί οι πολίτες, οι γειτονιές, η ακαδημαϊκή κοινότητα δεν τα χρειάζονται. Ήταν αποστήματα κακοδιοίκησης, υπερβολών και φανατισμών. Η Αστυνομία περιπολεί κανονικά στα Εξάρχεια, οι δρόμοι δεν βρωμάνε και τα σκουπίδια μαζεύονται όπως σε κάθε γειτονιά της πόλης. Οι μισοί ναρκέμποροι είναι ήδη κρατούμενοι. Δεν έχουμε τελειώσει σε όλα. Κάθε μέρα προχωράμε».