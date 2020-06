Life

Βικτώρια Καρύδα: η τούρτα στον τάφο του συζύγου της και τα γράμματα των παιδιών της

Συγκλονίζουν οι αναρτήσεις της συζύγου του αδικοχαμένου επιχειρηματία Γιάννη Μακρή, ανήμερα των γενεθλίων του...

Συγκλονίζουν οι αναρτήσεις, στο διαδίκτυο, της Βικτώριας Καρύδα, ανήμερα των γενεθλίων του αδικοχαμένου συζύγου της, Γιάννη Μακρή.

Ο άτυχος επιχειρηματίας, που δολοφονήθηκε έξω από το σπίτι του τον Οκτώβριο του 2018, θα γινόταν 48 ετών και η σύζυγος του έκανε τρισάγιο στη μνήμη του, τοποθετώντας μάλιστα και μια τούρτα, με ένα κεράκι, πάνω στον τάφο του!

Εκείνο όμως που συγκινεί περισσότερο είναι τα γράμματα που έγραψαν τα παιδιά του για την ιδιαίτερη αυτή ημέρα, που δυστυχώς δεν γιόρτασαν με τον πατέρα τους!

Δείτε παρακάτω τις αναρτήσεις της Βιτώριας Καρύδα: