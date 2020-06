Κοινωνία

Κελιά - σουίτες και “σπηλιές εξαθλίωσης” στις φυλακές Κορυδαλλού (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ανακάλυψε σε έλεγχο η Γ. Γ. Αντιεγκληματικής Πολιτικής. Οι πρωτοφανείς ανισότητες κι οι αλλαγές στο σωφρονιστικό σύστημα.

Κελιά – σουίτες με πολυτελή έπιπλα, τηλεοράσεις τελευταίας τεχνολογίας, κουφώματα αλουμινίου, σύγχρονα μπάνια και κουζίνες (όπου υπάρχουν και πάλι τηλεοράσεις), ηχοσυστήματα… Ακριβώς δίπλα κελιά – «σπηλιές» με τοίχους και ταβάνια που έχουν καταρρεύσει, με πολλά σκουριασμένα κρεβάτια, με σάπια ξύλινα έπιπλα, με βρώμικα σεντόνια, με λιωμένες κουρτίνες μέσα σε δυσωδία και συνθήκες απόλυτης εξαθλίωσης.

Το κελί -γκαρσονιέρα που βρίσκεται στην Β’ Πτέρυγα φέρεται ότι είναι δημιούργημα Ρώσου αρχικακοποιού που πλέον κρατείται σε άλλη φυλακή. Με τον χώρο κράτησής του να μην διατίθεται σε άλλον κρατούμενο! Το κελί με τις τριτοκοσμικές συνθήκες βρίσκεται ακριβώς δίπλα και σε αυτό κρατούντο κυρίως αλλοδαποί, ανάμεσα σε αυτούς ο νεαρός Λίβυος κρατούμενος για τον οποίο προ μερικών ημερών υπήρχαν ενδείξεις, χωρίς ευτυχώς να επαληθευθούν, ότι ήταν φορέας του κορονοϊού.

Μπροστά σε αυτή την πρωτοφανή κατάσταση και αντίφαση βρέθηκε προ μερικών ημερών, σε επίσκεψή της στις φυλακές Κορυδαλλού η Γενική Γραμματέας Αντιεγκληματικής Πολιτικής κυρία Σοφία Νικολάου. Μια κατάσταση πλούτου κι απόλυτης εξαθλίωσης εντός των φυλακών, που αποτυπώνει με ενδεικτικές φωτογραφίες «Το Βήμα».

Η κ. Νικολάου, που προχωρεί σε εκτενείς ελέγχους στις ελληνικές φυλακές, βρέθηκε μπροστά σε ένα σωφρονιστικό κατάστημα δύο «ταχυτήτων», με εντυπωσιακές ανισότητες και με κρατούμενους «πατρίκιους» και «πληβείους» που ζουν σε κατάσταση πολυτέλειας και ανέσεων από την μια και σε πλήρη ανέχεια από την άλλη. Κάτι που αποδίδεται στην υποχωρητικότητα ή ακόμη και σε κρούσματα διαφθοράς αλλά και στην πλήρη εγκατάλειψη της φυλακής Κορυδαλλού.

Τα τελευταία χρόνια δεν υπήρχε σχεδόν κανένα έργο επισκευής και ανακαίνισης χώρων κι όλα επαφίενται στις «επενδύσεις» των κρατουμένων. Με διαχωρισμό της φυλακής σε κελιά πλουσίων και φτωχών. Η Σοφία Νικολάου σημειώνει ότι «δεν πρέπει πλέον να επικεντρωθούμε στην απόδοση των πολυετών ευθυνών γι αυτή την την ιδιόμορφη κατάσταση. Πλέον, εντός του 2021 -κατά έξι περίπου μήνες νωρίτερα από το αναμενόμενο- θα είναι έτοιμο το νέο σύγχρονο σωφρονιστικό κατάστημα στον Ασπρόπυργο που θα εξαλείψει αυτές τις ανισότητες και άλλα προβλήματα που παρουσιάζονται στις φυλακές Κορυδαλλού».

Σύμφωνα με απόφαση των υπευθύνων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη τις επόμενες εβδομάδες θα μεταφερθούν από τις φυλακές Κορυδαλλού περίπου 500 κρατούμενοι οι οποίοι πλέον δεν έχουν άλλες δικαστικές εκκρεμότητες. Με κύριο στόχο στο εν λόγω σωφρονιστικό κατάστημα να παραμείνουν λιγότερα από 1000 άτομα. Επιπλέον συνεχίζονται οι έρευνες για τον περιορισμό των κρουσμάτων διαφθοράς σε υπαλλήλους των φυλακών, ενώ προσφάτως αναδείχθηκε υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών από σωφρονιστικό υπάλληλο. Είναι ενδεικτικό ότι σε αλλοδαπό κρατούμενο που μετήχθη προ μερικών ημερών από τον Κορυδαλλό στις φυλακές Δομοκού βρέθηκε μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών στο σώμα του αλλά και σε κουβά με χρώματα που ήθελε να μεταφέρει περιέργως μαζί του. Χωρίς να ελεγχθεί…

Τέλος, με απόφαση του υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη Λ. Οικονόμου και της Σοφίας Νικολάου θα γίνει διαχωρισμός των κρατουμένων ανάλογα με τα αδικήματά τους ή τη συμπεριφορά τους στα σωφρονιστικά καταστήματα. Ετσι αναμένεται να γίνουν πειθαρχικές φυλακές στον Δομοκό, ενώ οι κατηγορούμενοι για οικονομικά εγκλήματα αναμένεται να κρατούνται αποκλειστικά στις νέες φυλακές της Δράμας αλλά πιθανόν και σε αυτές της Χαλκίδας. Οι καταδικασθέντες για υποθέσεις ναρκωτικών θα κρατούνται στις φυλακές της Πάτρας.

Πηγή: tovima.gr