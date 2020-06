Υγεία - Περιβάλλον

Χαρδαλιάς: μέχρι την Δευτέρα οριστικοποιούνται οι υποδομές καραντίνας

Τα αεροδρόμια Καρπάθου, Ρόδου και Κω επισκέφθηκε σήμερα ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς, ενόψει της έναρξης των διεθνών πτήσεων, από την 1η Ιουλίου, προκειμένου να εξετάσει, με κλιμάκιο τεχνικών, την ετοιμότητα βάσει των οδηγιών που έχουν δοθεί.

Ο κ. Χαρδαλιάς συμμετείχε σε τεχνικές συσκέψεις που πραγματοποιήθηκαν και στα τρία αεροδρόμια. Στο αεροδρόμιο «Διαγόρας» της Ρόδου, τον κ. Χαρδαλιά υποδέχτηκαν ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος και ο δήμαρχος Ρόδου, Αντώνης Καμπουράκης, οι οποίοι εξέφρασαν την ικανοποίηση τους για την ετοιμότητα των αεροδρομίων και την αισιοδοξία τους για την έναρξη της τουριστικής περιόδου.

Σε δηλώσεις του ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, τόνισε τα εξής: «Είμαστε εδώ, στην όμορφη Ρόδο, για την απαραίτητη τεχνική σύσκεψη του αεροδρομίου, αφού την Τετάρτη θα ανοίξουν οι πτήσεις από το εξωτερικό. Η Ρόδος είναι μία από τις κύριες πύλες εισόδου τουριστών και νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο στοίχημα, ένα μεγάλο γρανάζι στην προσπάθεια μας για την επανεκκίνηση του τουρισμού, σε συνεργασία και με την περιφέρεια και με τον δήμο και τους εμπλεκόμενους φορείς. Ήδη κάναμε την πρώτη αυτοψία του χώρου σε σχέση με την χωροταξική διάταξη και την Τρίτη θα γίνει η άσκηση προσομοίωσης, θα ακολουθήσει τεχνική σύσκεψη, όπου θα υπάρχει κλιμάκιο των Ενόπλων Δυνάμεων και με τους γιατρούς, οι οποίοι θα κάνουν τους στοχευμένους ελέγχους. Και μιλάω για στοχευμένους ελέγχους, διότι κάθε μέρα θα γίνονται στη Ρόδο 605 έλεγχοι, έτσι ώστε να έχουμε ικανό αριθμό στοιχείων.

Οι έλεγχοι, λέω ότι θα είναι στοχευμένοι, διότι θα γίνονται μέσω μιας πλατφόρμας, βάσει της οποίας, όποιος ταξιδιώτης μπαίνει στη χώρα θα γνωρίζουμε ανά πάσα στιγμή, συμπληρώνοντας το απαραίτητο έντυπο το οποίο ήδη ανακοινώθηκε χθες με την σχετική νότα, βάσει του οποίου δεν θα υπάρχει κανένας που να εισέρχεται στη χώρα και να μην ξέρουμε την πορεία και την διαδρομή του. Νομίζω ότι είναι μια περίοδος που θα πρέπει όλοι να κάνουμε το κάτι παραπάνω. Έχουμε περάσει το πρώτο στάδιο δυσκολίας, άλλα έχουμε μπροστά μας δυο μήνες στους οποίους θα τεσταριστούν τα αντανακλαστικά μας και οι διαδικασίες και τα πρωτόκολλα μας. Νομίζω ότι θα πάνε όλα καλά και σε κάθε περίπτωση πρέπει να γίνει κατανοητό ότι είναι προτεραιότητα το άνοιγμα της οικονομίας, είναι η στήριξη του τουρισμού, πέρα και από οτιδήποτε άλλο, είναι απόλυτη επιλογή μας το ζήτημα της δημόσιας υγείας.

Στο ζήτημα αυτό δεν πρόκειται να γίνει καμία έκπτωση κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, κάτω από οποιεσδήποτε πιέσεις. Υπάρχουν πρωτόκολλα που πρέπει να τηρούνται και μέχρι την Δευτέρα θα έχουν οριστικοποιηθεί οι υποδομές που αφορούν την καραντίνα. Αυτό που μας ενδιαφέρει δεν είναι να είναι μόνο οι ταξιδιώτες ασφαλείς, αλλά και ο γενικός πληθυσμός και οι άνθρωποι που θα τους υποδεχθούν».