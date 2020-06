Πολιτική

Χαρίτσης: η κυβέρνηση οδηγεί την οικονομία και την κοινωνία σε μια πρωτοφανή περιπέτεια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τονίζει ότι "το πραγματικό επίδικο είναι να αποδοθούν ευθύνες σε αυτούς εμπλέκονται στο πάρτι που έγινε σε βάρος του δημόσιου ταμείου".

«Ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει την επιθυμία της ελληνικής κοινωνίας να έρθουν όλα στο φως. Η απόφαση-κόλαφος των αμερικανικών αρχών ισοπεδώνει όλη την προπαγάνδα περί σκευωρίας στο σκάνδαλο Novartis»," υπογραμμίζει σε συνέντευξή του στον "Ελεύθερο Τύπο της Κυριακής" ο βουλευτής Μεσσηνίας και εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Χαρίτσης, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη "προσπαθεί εναγώνια να αποπροσανατολίσει τη συζήτηση από τα πραγματικά ζητήματα, μετατρέποντας την πολιτική ζωή σε αρένα".

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι "το πραγματικό επίδικο είναι να αποδοθούν ευθύνες σε αυτούς εμπλέκονται στο πάρτι που έγινε σε βάρος του δημόσιου ταμείου". "Από το συνολικό πρόστιμο των 340 εκατ. δολαρίων που καλείται να πληρώσει η Novartis, τα 310 εκατ. αφορούν αποκλειστικά και μόνο την παράνομη δραστηριότητά της στην Ελλάδα", επισημαίνει, κάνοντας λόγο για πλήρη επιβεβαίωση της θέσης του ΣΥΡΙΖΑ περί σκανδάλου: "Στον ΣΥΡΙΖΑ δεν διστάσαμε ούτε στιγμή να συγκρουστούμε με τις αδιαφανείς πρακτικές του παλιού πολιτικού συστήματος. Είναι η ΝΔ με την υποστήριξη του ΚΙΝΑΛ που κάνουν τα αδύνατα δυνατά για να αποπροσανατολίσουν με παρακρατικές μεθοδεύσεις, απειλές για μηνύσεις σε δημοσιογράφους και απόπειρες να τρομοκρατήσουν ακόμη και την ίδια τη Δικαιοσύνη".

Όσο, δε, για τα πραγματικά ζητήματα που πρέπει να τεθούν στο επίκεντρο, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρεται συγκεκριμένα "στην εν κρυπτώ χρηματοδότηση ΜΜΕ από την κυβέρνηση με σκοπό τη χειραγώγηση και τον εκβιασμό-ένα μείζον ζήτημα δημοκρατίας-, στην παροιμιώδη αποτυχία της στη διαχείριση της οικονομικής κρίσης που είναι ήδη εδώ, οδηγώντας τη χώρα σε μια εφιαλτική προοπτική και βέβαια στην απομόνωση της χώρας σε διπλωματικό επίπεδο, όπως παραδέχτηκε ο σύμβουλος του κ. Μητσοτάκη, κ. Ντόκος, με απρόβλεπτες συνέπειες για την εξωτερική μας πολιτική ".

Σχετικά με το σποτ του ΣΥΡΙΖΑ για τα ΜΜΕ σημειώνει ότι "πυροδότησε τη συζήτηση για τη διασπάθιση δημοσίου χρήματος με προκλητικούς όρους αδιαφάνειας από την κυβέρνηση" προσθέτοντας ότι "επιτέλεσε πετυχημένα τον σκοπό του". Ο Αλ. Χαρίτσης υπενθυμίζει ότι "ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ που έβαλε τάξη στο θολό τοπίο της χρηματοδότησης των ΜΜΕ θέτοντας για πρώτη φορά συγκεκριμένα και διαφανή κριτήρια". "Το αίτημα να δοθεί στη δημοσιότητα η λίστα χρηματοδότησης αφορά την ποιότητα της δημοκρατίας μας. Και εκεί, στην ουσία της υπόθεσης, καλούνται να απαντήσουν τα πολιτικά κόμματα και οι φορείς του κλάδου των ΜΜΕ", καταλήγει.

«Το κύριο είναι ότι η κυβέρνηση οδηγεί την οικονομία και την κοινωνία σε μια πρωτοφανή περιπέτεια που μπροστά της η κρίση που περάσαμε θα φαντάζει μια ελαφριά αναταραχή. Χωρίς σχέδιο αλλά ούτε και βούληση για την προστασία της κοινωνικής πλειοψηφίας, η κυβέρνηση υπεκφεύγει των πραγματικών ζητημάτων που απασχολούν την κοινωνία», επισήμανε ο κ. Χαρίτσης.